Власти не рассматривают дистанционную форму как единственный вариант обучения

Правительство сейчас не рассматривает дистанционную форму как единственный вариант обучения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы участников просветительского форума "Новое знание". "Мы не будем переводить всю систему образования на дистант, потому что дорожим тем, что дает только очная форма преподавания", - заверил глава кабмина. К тому же от этого может пострадать качество обучения.

Мишустин признался, что у него самого к дистанционной форме обучения неоднозначное отношение. Есть в ней плюсы, но не лишена она и некоторых минусов. В период карантина переход на такую форму был вынужденной мерой. "Нам было важно не прекращать занятия, но при этом сохранить здоровье преподавателей и студентов, - пояснил премьер. - Но все мы понимаем - ничто не заменит нам живого общения в лекционной аудитории, в лаборатории, во время семинаров".