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22.05.2021 09:57
Рубрика: В мире

ВОЗ требует немедленного доступа в сектор Газа

Текст: Александр Саможнев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к немедленному доступу в сектор Газа медицинских препаратов и персонала. Предполагается, что местные больницы могут быть перегружены тысячами раненых от израильских бомбардировок авиацией и артиллерией.

"Реальные проблемы связаны с закрытием доступа в регион", - цитирует Reuters представителя ВОЗ Маргарет Харрис.

Фото: REUTERS
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Газа уже много лет подвергается израильской блокаде, которая ограничивает проход людей и товаров, а также ограничениям со стороны Египта. Стороны ссылаются на опасения по поводу попадания оружия движению ХАМАС, которое контролирует сектор Газа и обстреливает ракетами Израиль. Палестинцы говорят, что ограничения равносильны коллективному наказанию двухмиллионного населения анклава.

Израиль и ХАМАС заявили о победе в пятницу после того, как было объявлено перемирие после 11 дней боевых действий. Но представители гуманитарных организаций предупредили, что на восстановление нанесенного Газе ущерба потребуются годы. Палестинские чиновники оценивают затраты в десятки миллионов долларов, а экономисты говорят, что боевые действия могут помешать восстановлению Израиля после пандемии COVID-19. Региональный директор Международного Комитета Красного Креста Фабрицио Карбони также настаивает на срочном предоставлении медицинских препаратов в Газу. "Потребуются много времени на восстановление экономики, но еще больше - на обеспечение условий жизни для населения", - считает эксперт.

Между тем еще пять тел были извлечены из-под завалов разрушенных домов в Газе, в результате чего число погибших достигло 248 человек, включая 66 детей, более 1900 человек получили ранения. Израильские военные заявили, что погиб израильский солдат, а также 12 гражданских лиц, включая двух детей.

Сотни человек получили ранения после того, как ракетные залпы вызвали панику и заставили жителей даже в Тель-Авиве броситься в убежища. ХАМАС и группы радикалов выпустили около 4350 ракет по израильской территории во время конфликта. Около 90 процентов зарядов были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол".

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силу 21 мая с 02:00 часов по палестинскому и израильскому времени. Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. Военно-политический кабинет Израиля 20 мая на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира, передает ТАСС.

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