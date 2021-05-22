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22.05.2021 08:55
Рубрика: Общество

Врач рассказал о способах защиты суставов

Текст: Михаил Русин

Чтобы избежать проблем с суставами, следует выполнять рекомендации специалистов. Популярный врач и телеведущий Александр Мясников перечислил некоторые из них.

Фото: iStock
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В эфире канала "Россия 1" он посоветовал больше ходить и выполнять физические упражнения. При этом эксперт отметил, что из-за отсутствия в суставах кровеносных сосудов, питательные вещества могут попасть туда только механическим образом. Однако к бегу следует относиться осторожно, поскольку он может оказать негативное воздействие на коленные суставы. Также нужно избегать травм.

Александр Мясников подчеркнул, что употребляя полезные продукты, восстановить уже больные суставы не получится. Также, по его словам, благотворное воздействие на суставы может оказать избавление от лишнего веса. Так, например, ученые выяснили, что 80 процентов людей, которые сбросили в течение полугода десять процентов веса, смогли избавиться от проблем с суставами. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходима консультация специалистов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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