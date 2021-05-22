Вышел трейлер 3-го сезона комедии с Дэниелом Рэдклиффом "Чудотворцы"

Ситком-антология TBS "Чудотворцы" приросла новым тизер-трейлером третьего сезона. Действие свежей части на этот раз обернется вестерном и переместится на Дикий Запад. Но актерский костяк остается неизменен - Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан.

Сюжет обнародован. 1844 год. Идеалист-проповедник, которого играет "Гарри Поттер", объединяется с беглым преступником (Бушеми) и "свободолюбивой женщиной прерий" (Вишванатан), возглавив караван, следующий по знаменитой Орегонской тропе. В процессе, разумеется, форсируя в комическом ключе множественные тернии и препоны.

Премьера - 13 июля.

Предыдущий ролик смотрите здесь.