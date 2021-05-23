Армения нашла в себе силы, чтобы жить дальше

Целых три года не была в Ереване - городе, в котором родилась, где покоятся родные и близкие сердцу люди. Для меня это гигантский срок, в былые времена, живя постоянно в Москве, я проводила в Армении все летние каникулы. Тогда меня совершенно не пугали и не заботили ни практические полное отсутствие света и газа, ни бесконечные перебои с водой и продуктами, вызванные первой карабахской войной. Для меня были важны не комфортные условия жизни, а люди, от которых исходила невероятная теплота и доброта, на фоне которой все бытовые проблемы меркли и улетучивались сами собой. Ереван был и остается по сей день моим "местом силы", где я чувствую себя своей на все сто процентов. Вот почему, как только появилась возможность, я немедленно устремилась в город моей беззаботной юности.

Не скрою, на этот раз я летела на родину со страшной тревогой в душе. Ереван рисовался в моем воображении серым и унылым. И мне казалось, что увижу униженный и оскорбленный народ, пребывающий в глубокой й депрессии. Ведь 2020-й обернулся для Армении настоящим апокалипсисом. Сначала ее, как и всех, застала врасплох пандемия, а за ней вдогонку накрыла и война в Карабахе, и к ней страна оказалась совершенно не готова. Самое страшное, что новый конфликт унес жизни многих молодых людей (средний возраст 18-19 лет). Их героическая гибель стала для каждого армянина, живущего в стране или за ее пределами, без преувеличения личной трагедией. Поэтому жители Армении и местные власти совершенно намеренно отказались от празднования Рождества и Нового года - ни на одной из улиц так и не появились гирлянды и праздничные перетяжки. Все как один отказались от наряженных елок и традиционных застолий. Страна надолго погрузилась в траур, выйти из которого удалось разве что недавно.

На утро после ночного рейса я с опаской вышла из дома, робко прошлась по родному мне центру и буквально выдохнула. Все мои опасения, к счастью, были напрасны. Жизнь взяла верх над невзгодами и страхами. Передо мной предстал все тот же старый добрый Ереван - солнечный, яркий, динамичный, шумный и местами хаотичный.

На улицах полно дорогих иномарок, пробки похлеще, чем в Москве. Кафе и рестораны переполнены желающими полакомиться кавказскими гастрономическими изысками, местным вином, коньяком и ароматным армянским кофе ("айканан сурч"). Магазины и рынки ломятся от сезонных фруктов (в Армении самые вкусные абрикосы в мире) и овощей. В город вновь после долгой паузы массово вернулись российские туристы, которым здесь очень рады. Да и сами россияне вряд ли ожидали, что Ереван окажется в ряде вопросов на голову выше некоторых европейских культурных столиц. Если проводить параллель с Римом, в котором я живу и куда пока россиян не пускают, армянская столица выгодно выделяется своей чистотой (это, как утверждают жители столицы, заслуга 44-летнего мэра Айка Марутяна) и наличием огромного количества невероятно радующих глаз парков, музеев и работающих до поздней ночи заведений.

На лицах старшего поколения ереванцев, которым за последние 30 лет пришлось пережить немало потрясений, нет ни тревоги, ни страха, нет печати обиды, и тем более злости. И этим армяне похожи на итальянцев, которым тоже сильно досталось от пандемии в минувшем году. Конечно же, боль и разочарование никуда не ушли. Просто армяне устали бояться и страдать, они больше не хотят жить прошлыми поражениями, вгоняющими в уныние. С недавних пор их интересует только настоящее. В этом я окончательно убедилась, пообщавшись с родственниками и друзьями. Каждый раз, когда речь невольно заходила о войне, либо о действующих или бывших руководителях страны (и к первым и ко вторым преобладающая часть населения утратила доверие), они все как один произносили одну и ту же фразу, звучащую в данном контексте почти как заклинание: "Давайте не будем о грустном". И тут же резко меняли тему разговора, стараясь изо всех сил скрыть пока не затянувшиеся раны и сфокусироваться на чем-то положительном. Есть, однако, и такие, которые зачем-то сеют панику, и свято верят в не подкрепленные фактами конспирологические теории, согласно одной из которых Ереван якобы скоро разделят на сектора: мусульманский и христианский. Правда, по счастью, таких людей явное меньшинство.

Что особенно вселяет оптимизм - по городу деловито снует красивая и одетая по последней моде молодежь, в глазах которой читается: "мы верим в благополучие нашей страны и сделаем для этого все". Несмотря на все трудности, они не уехали на Запад, совершенно осознанно остались на родине, чтобы быть полезными, помочь ей выйти из замкнутого круга. Так, многие, как, например, моя двоюродная сестра Мариам, ее подруга Лена и бывшая коллега Анна, именно во время войны рискнули зарегистрировать свои компании под брендом Made in Armenia. Они хотят доказать всему миру и прежде всего самим себе, что Армению нельзя списывать со счетов.

Быть может у Армении нет ресурсов и природных ископаемых, нет выхода к морю, ее окружают не вполне дружественно настроенные государства. Но ее главным богатством являются сами армяне - как те, кто мужественно продолжает жить в этой измученной и настрадавшейся стране, так и те, кто давно ее покинул ввиду разных причин, но не потерял при этом с нею связь, стараясь изо всех сил вдохнуть в нее новую жизнь. За примерами далеко ходить не нужно. Именно благодаря усилиям диаспоры несколько лет назад в Ереване появился на свет уникальный проект TUMO, которому не было аналогов в мире, и который сегодня успешно работает по франшизе в Москве, Берлине, Париже, Тиране и в Бейруте. Речь идет о международной школе креативных технологий, которая на территории Армении и армянской части Карабаха представляет детям и подросткам из Еревана, Гюмри, Дилижана и Степанакерта возможность совершенно бесплатно овладеть такими востребованными направлениями, как графический дизайн, анимация, 3D-моделирование, программирование, SMM, фотография и многими другими. Создатели TUMO убеждены, что подрастающее поколение Армении нужно поддерживать не финансово, а их необходимо снабдить "удочкой" - практическими навыками, с помощью которых они смогут в обозримом будущем помочь стране возродиться во всех смыслах этого слова и сохранить свою неповторимую национальную идентичность.