Британский телеканал Би-би-си оказался в фокусе скандала из-за интервью с принцессой Дианой, которое в 1995 году организовал журналист Мартин Башир.

Сенсацией тогда стало публичное признание Дианы в том, что ее брак с наследником британского престола принцем Чарльзом подходит к концу, что сделало интервью огромным успехом для Би-би-си. Как сообщает Reuters, расследование выявило, что журналист использовал для этой сенсации мошенничество, ложь и поддельные документы. В частности, брат покойной Дианы, граф Чарльз Спенсер, обвинил Башира в том, что тот показал поддельные банковские выписки, чтобы войти в доверие и познакомиться с принцессой. "Ясно, что процесс получения этого интервью не соответствовал тому, что имеет право ожидать общественность, - заявил генеральный директор Би-би-си Тим Дэви. - Мы очень сожалеем, об этом. Би-би-си не может по прошествии более четверти века повернуть время вспять, но мы можем искренне и безоговорочно извиниться".