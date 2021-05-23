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23.05.2021 09:15
Рубрика: В мире

Болгарский торговец оружием рассказал о боеприпасах во Врбетице

Текст: Марина Алешина

Болгарский торговец оружием, владелец фирмы EMKO Эмилиян Гебрев, чьи склады во Врбетице взорвались 2014 году, рассказал о том, что за боеприпасы там хранились.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Он утверждает, что это были боеприпасы времен Варшавского договора, которые не предназначались для продажи.

Об этом Гебрев заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

"Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике", - сказал предприниматель.

По словам Гебрева, его фирма нуждалась в этих образцах оружия "для дальнейшего производства".

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