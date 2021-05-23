Британцам ограничили въезд в Германию

В ночь на воскресенье Германия ввела суровые ограничения на въезд в страну путешественников из Великобритании. По информации еженедельника Spiegel, правительство ФРГ объясняет свой шаг тем, что в Соединенном Королевстве распространяется обнаруженный в Индии штамм коронавируса.

Отныне авиакомпаниям, дорожному и рельсовому транспорту разрешено перевозить в Германию исключительно граждан ФРГ или проживающих здесь лиц. Причем въезжающим в страну предстоит обязательный двухнедельный карантин, который не может быть сокращен даже при наличии отрицательного теста.

Таким образом Великобритания стала первой европейской страной, которую в Берлине включили в категорию высшего риска заражения новыми опасными вариантами вируса. До сих пор в этой категории, пишет Spiegel, фигурировали одиннадцать стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Индийский вариант B.1.617.2 считается чрезвычайно заразным, из-за него в Индии за последнее время резко возросло число заболевших. А на британских островах к 19 мая были зарегистрированы 3400 пациентов с индийским штаммом.

По словам представителя министерства здравоохранения Германии, мера немецких властей весьма жесткая, но необходимая. Мы не можем, добавил он, позволить, чтобы индийский вариант вируса получил распространение в нашей стране.

Между тем до недавнего времени Великобритания считалась чуть ли не образцом преодоления пандемии. В последнее время число заразившихся там благодаря локдауну и другим действиям Лондона снизилось настолько, что Берлин временно исключил королевство из списка регионов риска. Однако с 23 мая Великобритания вновь попала в категорию чрезвычайно опасных источников заражения коронавирусом.