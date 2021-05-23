Коронавирусный чемпионат мира по хоккею, проходящий на двух аренах в Риге, богат на сенсации. Так, традиционные фавориты всех турниров, сборные Канады и США, подходят к очному матчу без набранных очков, занимая места в подвале турнирной таблицы.

Если поражение американцев от действующих чемпионов мира из Финляндии было вполне ожидаемым, то Канада затмила своим результатом все остальные матчи первого тура группового этапа. Мало того, что североамериканцы проиграли Латвии, так они еще умудрились остаться без заброшенных шайб. Такими темпами "кленовые листья" рискуют пролететь мимо плей-офф - вот уж чего действительно не хватало.

Возможно, канадцы, как и американцы, рассчитывают поправить дела после завершения первого раунда плей-офф в НХЛ. В заявку можно включить 28 игроков, а канадцы заявили пока что 25 человек, американцы - 26. Для усиления достаточно одной слаженной тройки. Тем более, что на этом чемпионате, пожалуй, только у Финляндии нет проблем с составом и, главное, с сыгранностью.

Два года назад чемпионат мира в Словакии был одним из сильнейших по составу за всю историю, этот - стал одним из слабейших. Жесткие карантинные меры существенно подравняли уровень команд и повысили шансы выстрелить тем, кто обычно находится на вторых ролях.

Борьба соседей и заклятых соперников в любом случае будет жаркой. Стартовое вбрасывание матча Канада - США состоится в 20:15 по Москве. Не пропустите нашу онлайн-трансляцию!