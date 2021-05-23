О возможности такого решения глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в конце апреля. Новостройки быстро дорожают (в I квартале цены были на 17,6% выше, чем в тот же период 2020 года), почти вдвое (до 45%) выросла доля кредитов с низким первым взносом. Это произошло во многом из-за мягких условий льготных госпрограмм. Темпы роста задолженности составили 23% на 1 апреля (к апрелю 2020 года), и банки быстро копят кредиты с низким первым взносом. По ним заемщики чаще допускают дефолты.
Решение ЦБ, скорее всего, приведет к росту ставок по кредитам с низким взносом для заемщиков с высоким ПДН, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В то же время для заемщиков с низким ПДН банки постараются минимизировать рост ставки, поскольку конкуренция за качественных клиентов остается очень высокой, а нагрузка на капитал в таком случае вырастет не сильно.
Банк России предупредил, что если повышение долговой нагрузки и быстрый рост цен не остановятся, во второй половине года он может ввести надбавки к коэффициентам риска также для кредитов с первым взносом более 20% и высоким значением ПДН заемщика. В I квартале этого года на заемщиков, которые тратили на обслуживание долгов более 80% доходов, пришлось 24% объема предоставленных ипотечных кредитов.
Ранее ЦБ объявил о похожих мерах по охлаждению потребкредитования (с 1 июля).