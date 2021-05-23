Банк России решил повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первым взносом (от 15 до 20%), предоставленным с 1 августа 2021 года. У банков будет меньше стимулов выдавать такую ипотеку, особенно если заемщику придется тратить на платежи более половины дохода. Надбавки повышаются по всем сегментам показателя долговой нагрузки (ПДН), но заметными они становятся именно со значений ПДН свыше 50%.

О возможности такого решения глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила в конце апреля. Новостройки быстро дорожают (в I квартале цены были на 17,6% выше, чем в тот же период 2020 года), почти вдвое (до 45%) выросла доля кредитов с низким первым взносом. Это произошло во многом из-за мягких условий льготных госпрограмм. Темпы роста задолженности составили 23% на 1 апреля (к апрелю 2020 года), и банки быстро копят кредиты с низким первым взносом. По ним заемщики чаще допускают дефолты.

Решение ЦБ, скорее всего, приведет к росту ставок по кредитам с низким взносом для заемщиков с высоким ПДН, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В то же время для заемщиков с низким ПДН банки постараются минимизировать рост ставки, поскольку конкуренция за качественных клиентов остается очень высокой, а нагрузка на капитал в таком случае вырастет не сильно.

Банк России предупредил, что если повышение долговой нагрузки и быстрый рост цен не остановятся, во второй половине года он может ввести надбавки к коэффициентам риска также для кредитов с первым взносом более 20% и высоким значением ПДН заемщика. В I квартале этого года на заемщиков, которые тратили на обслуживание долгов более 80% доходов, пришлось 24% объема предоставленных ипотечных кредитов.

Ранее ЦБ объявил о похожих мерах по охлаждению потребкредитования (с 1 июля).