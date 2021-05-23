Число погибших на марафоне в Китае выросло до 21

Забег в горах в китайской провинции Ганьсу закончился трагедией. Из-за резкого понижения температуры до нулевой отметки, которое сопровождалось внезапным ураганным встречным ветром, градом и ледяным дождем, почти десятая часть спортсменов погибла от переохлаждения.

По последним данным, найдено тело 21 участника ультрамарафона, в том числе мужчины, который до этого считался пропавшим без вести, передает CNN.

Среди жертв - национальный рекордсмен Лян Цзин. Около восьми человек находятся в больницах. В настоящее время состязание прекращено, на месте работают более тысячи спасателей-поисковиков.

Наблюдатели отмечают, что катастрофу можно было предотвратить еще перед стартом, когда погода начала портиться. Но организаторы не обратили на это внимание и проигнорировали предупреждения метеорологов - вероятно, потому, что день начинался с яркого солнца. Некоторые марафонцы благоразумно сошли с дистанции и укрылись от непогоды.