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23.05.2021 22:00
Рубрика: Общество

Число заболевших "черной плесенью" в Индии приблизилось к 9000 человек

Текст: Ирина Невинная

В Индии продолжает развиваться вспышка "черной плесени" (мукормикоза). Число заболевших достигло 8848, сообщил 23 мая министр химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда в Twitter.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Мукормикоз - это грибковое заболевание, которое при попадании спор на слизистые у людей со сниженным иммунитетом поражает полость носа и рта, легкие, а также глаза и может привести к полной потере зрения (пораженный глаз приходится удалять). В штаты и районы Индии, в которых мукормикоз проявляется особенно часто, было дополнительно отправлено 23 680 ампул противогрибкового препарата "Амфотерицин В", сообщил господин Говда.

Случаи мукормикоза отмечены в 24 штатах и территориях Индии из 37. Специалисты связывают нынешнюю вспышку этого грибкового заболевания с последствиями COVID-19 - после коронавирусной инфекции у переболевших отмечаются серьезные проблемы с иммунитетом, и на этом фоне контакт с возбудителем мукормикоза может оказаться фатальным.

"Черная плесень" - это повсеместно (практически во всех странах) распространенный микоз, сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды", - пояснили ранее в Роспотребнадзоре.

В обычных условиях грибок довольно безобиден - он не вызывает заболевания, хотя и является мощным аллергеном. Но у людей с иммунодефицитом "может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция", - уточнили в федеральной надзорной службе.

В нашей стране регистрировались отдельные случаи заболевания мукормикозом. Но в целом в условиях умеренного климата грибок не имеет широкого распространения и не приводит к массовым вспышкам. Концентрация спор "черной плесени" в Индии за счет высокой влажности и среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом, пояснили в Роспотребнадзоре.

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