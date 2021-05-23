Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на следующей неделе курс будет находиться в диапазоне 72,5-74,5 руб. к долл. и 88,5-91 руб. к евро с тенденцией к укреплению к нижним границам интервалов.

Ключевыми факторами, определяющими движения рубля, будут спрос на рисковые активы в мире, динамика нефтяных цен и информация о подготовке к встрече президентов России и США. По итогам переговоров Лаврова и Блинкена, госсекретарь США заявил, что встреча президентов может состояться в ближайшие недели. Саммит на высшем уровне между двумя державами способен снизить геополитическую напряженность и повысить привлекательность российских активов и рубля.

Также поддержку российской валюте окажет пик налоговых выплат. Во вторник и пятницу компаниям необходимо уплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По нашим оценкам, суммарный объем выплат превысит 1 трлн руб. Экспортеры будут уплачивать налоги в бюджет, конвертировать валюту, что повысит спрос на рубли. Кроме этого, спрос на валюту для внешнего туризма будет заметно снижен из-за закрытых на карантин Европы, Турции, Египта и других стран.

Некоторым риском для рубля является очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе, который состоится во вторник 25 мая. Повышается вероятность того, что США ослабят санкционное давление на Иран, что приведет к возвращению иранской нефти на рынок. При этом мы полагаем, что в случае повышения давления на нефтяные цены страны ОПЕК+ могут замедлить наращивание собственной добычи в предстоящие месяцы и поддержать баланс на рынке.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок реагирует на возросшую вероятность заключения новой ядерной сделки с Ираном и снятия санкций со страны, в том числе на поставку нефти.

В этом случае рост предложения на мировом рынке нефти может составит 1-1,5%, что достаточно существенно. Вероятно, это потребует пересмотра темпов смягчения соглашения ОПЕК+, иначе на нефтяном рынке образуется профицит предложения, что уведет цены дальше вниз. Иранская тема в краткосрочной перспективе должна остаться ключевой для нефтяных котировок.

В ближайшую неделю котировки нефти Брент, вероятно, будут находиться в диапазоне $63-67 за барр.

Биржа

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК "Открытие":

- В России 26 мая выйдут важнейшие данные по инфляции. Именно этот параметр сейчас пытается снизить Банк России своей политикой, и, несмотря на то, что с момента первого повышения ставки в марте прошло еще недостаточно времени, значение выше 5,8% год к году будет воспринято рынком как четкий сигнал о повышении ставки на заседании 11 июня. Более высокая ставка может охладить рынок акций и скорее всего негативно повлияет на среднесрочные ОФЗ. Из второстепенных событий можно отметить налоговые выплаты, они традиционно поддерживают рубль.