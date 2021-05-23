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23.05.2021 21:00
Рубрика: Экономика

Кто изобрел, того и патент

Дело о правах на инсулин вернут в суд первой инстанции
Текст: Екатерина Некрасова
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8462)
Верховный суд РФ отказал российской компании "Герофарм" в передаче ее кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. Это означает, что дело о патенте на инсулин французского разработчика Sanofi будет заново рассмотрено в суде первой инстанции. Оспорить принадлежащий Sanofi патент на инсулин гларгин в дозировке 300 Ед/мл "Герофарм" пытается с 2017 года. Тогда в Роспатент поступили возражения против выдачи патента РФ на группу изобретений "Композиции инсулинов длительного действия". Препарат французской компании был зарегистрирован в РФ в 2016 году под торговым наименованием "Туджео Соло Стар". Как писали СМИ, в возражении говорилось, что якобы "Sanofi не указала на дату подачи заявки все признаки, имеющиеся в формуле композиции", и было отмечено "несоответствие изобретения условиям "промышленная применимость", "новизна" и "изобретательский уровень".

Роспатент изучил представленные доводы и не нашел оснований для удовлетворения возражения. "Герофарм" оспорил отказ в Суде по интеллектуальным правам (СИП). Решение огласили в сентябре 2020-го. Суд признал отказ Роспатента недействительным и обязал его повторно рассмотреть возражение. Подобный "поворот" в определенных кругах мог быть воспринят как способ лишения разработчика исключительных прав на изобретение. Справедливо ли, что изобрел один, а зарабатывают другие? Сомнения в этом способны пошатнуть веру в незыблемость принципа защиты патентных прав и подать тревожный сигнал иностранным инвесторам. Если они начнут уходить с рынка, то миллионы пациентов рискуют остаться без оригинальных лекарств.

В РФ патентные права защищены законом и охраняются государством. Но некоторые участники рынка, не исключено, предполагали, что суд может занять позицию "против иностранцев и за своих". Пусть не беспокоятся: спор решается по закону. Французская компания подала жалобу в президиум СИП. В январе 2021-го решение суда первой инстанции было отменено. Президиум постановил направить дело на новое рассмотрение. Вышестоящая инстанция сочла, что в отношении промышленной применимости выводы суда первой инстанции не соответствуют материалам дела, а в отношении новизны изобретения суд первой инстанции ограничился анализом только противопоставленного источника информации 5 и не проанализировал иные источники информации. Проверку на соответствие изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" суд в целом не проводил, приведя вместе с тем отдельные выводы о техническом результате. Президиум СИП отметил, что при новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо проверить эти и другие обстоятельства.

Дело о патенте на инсулин будет заново рассмотрено в суде первой инстанции

Словно хватаясь за соломинку, "Герофарм" обратился в ВС РФ с просьбой отменить постановление президиума СИП "по мотивам его незаконности и необоснованности". В просьбе о передаче жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам было отказано. ВС РФ указал: "Существенных нарушений норм процессуального права, повлиявших на исход дела, указанные... доводы не подтверждают и не являются достаточным основанием для пересмотра судебного акта в кассационном порядке". Верховный суд показал пример четкого толкования закона. Верится, что и нижестоящие суды будут действовать так же, ставя интересы закона превыше интересов конкретных фирм.

Экономика Отрасли Фарминдустрия

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