Десятки тысяч человек спасались бегством из-за извержения вулкана в Конго

Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) приступило к осуществлению плана масштабной эвакуации из восточного города Гома после извержения вулкана.

Фонтаны высокой лавы хлынули с горы Ньирагонго в ночное небо, образуя густое оранжевое облако над Гомой, население которой составляет два миллиона человек. Десятки тысяч охваченных паникой жителей бежали из своих домов, отмечает ВВС.

Люди были замечены бегущими к границе с Руандой еще до обнародования официального заявления правительства, которое было сделано через несколько часов после начала извержения.

Власти Руанды заявили, что около трех тысяч человек уже официально пересекли границу страны, спасаясь бегством из Гомы. В государственных СМИ страны сообщалось, что их разместят в школах. Другие жители бежали на возвышенности к западу от города.

О каких-либо жертвах пока не сообщается, но очевидцы заявили, что лава накрыла одну магистраль, соединяющую Гому с городом Бени в провинции Северное Киву. Утром в воскресенье в вулкане открылись новые трещины, позволяя лаве течь на юг, в сторону города, а ранее она первоначально шла на восток, в сторону Руанды.

В субботу министр связи ДРК Патрик Муай заявил в Twitter, что правительство обсуждает "срочные меры" после того, как премьер-министр созвал экстренное совещание в столице страны Киншасе.

Людям посоветовали сохранять спокойствие, но некоторые жаловались на отсутствие информации от властей на фоне противоречивых сообщений, циркулирующих в социальных сетях. Вулкан на горе Ньирагонго является одним из наиболее активных в мире.

Ранее эксперты высказывали опасения, что его активность не наблюдалась должным образом обсерваторией вулкана Гома, поскольку Всемирный банк сократил ее финансирование из-за обвинений в коррупции. Вулкан, расположенный в 10 километрах от Гомы, последний раз извергался в 2002 году, в результате чего погибли 250 человек и 120 тысяч жителей остались без крова.

В регионе Гома, который находится в провинции Северное Киву, граничащей с Руандой и Угандой, есть шесть вулканов, все высотой более трех тысяч метров. Самое смертоносное извержение Ньирагонго произошло в 1977 году, когда погибло более 600 человек.