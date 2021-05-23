Доктор Мясников рассказал о возможном симптоме инсульта

О приближающемся инсульте могут свидетельствовать неожиданно возникшие проблемы со зрением.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников порекомендовал в эфире телеканала "Россия 1" немедленно, не откладывая на завтра, обратиться к врачу при любом выпадении полей зрения. "Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика", - подчеркнул эксперт.

Следует обратить внимание на так называемые "мушки", возникающие перед глазами, если также наблюдается ухудшение зрения, размытость или ощущается боль. В этом случае требуется срочная консультация с врачом.

Особенно серьезно к подобным симптомам следует относиться пожилым людям, а также тем, кто страдает гипертонией и диабетом.

Но если появляющиеся "мушки" не сопровождаются дискомфортными ощущениями, они могут быть вызваны процессом денатурации белка и относиться к нормальным явлениям. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.