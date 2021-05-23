Задержание и быстрый арест высокопоставленных чиновниц минпромторга Ольги Покидышевой и Ольги Колотиловой не стали сенсацией.

Из достоверной и подтвержденной следствием информации известны лишь должности, фамилии и сам факт задержания и арестов. Заместитель главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности минпромторга Ольга Покидышева и бывший директор этого департамента Ольга Колотилова были задержаны сотрудниками ФСБ. На момент задержания Колотилова уже в министерстве не работала, а была помощником губернатора Новгородской области.

Сразу после задержания женщин привезли в Следственный комитет, где им вручили готовое обвинение. Когда задержанному и, как правило, высокопоставленному чиновнику или крупному бизнесмену сразу предъявляют обвинение, это значит, что все уже сделано - доказательства собраны и подшиты.

Затем дам отвезли в Басманный суд, где следствие заявило ходатайство о мере пресечения и попросило не домашний арест, как можно было бы ожидать, а реальную камеру в СИЗО с охраной и решетками на окнах. Именно из суда информация об этом деле и "утекла" в СМИ.

В ходатайстве следствия в суд упомянута статья 159 часть 4 Уголовного кодекса РФ - "мошенничество в особо крупном размере, совершенное в группе и по предварительному сговору".

Спустя сутки официально отозвался минпромторг. Однако там лишь подтвердили задержание бывшей и действующей сотрудниц.

При этом ведомство сразу заявило о непричастности к незаконной деятельности своих работников, сообщив, что министерство признано потерпевшей стороной по уголовному делу и "всячески способствует его расследованию".

Если Следственный комитет РФ не "раскроет карты" в ближайшее время, то новые подробности появятся лишь в июле, когда закончится срок ареста. Тогда следователю придется через два месяца ходатайствовать о мере пресечения и раскрывать фабулу преступления.