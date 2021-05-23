На ближайшие два года Россия становится "дежурной по Арктике". На заседании Арктического совета, которое завершилось в Рейкьявике с участием главы МИД России Сергея Лаврова, эстафета председательства в форуме восьми соседей по Заполярью перешла к нашей стране.

По наблюдениям корреспондента "РГ", по сравнению с сессией двухлетней давности, проходившей в финском городе Рованиеми, атмосфера в Арктическом совете (туда помимо России входят США, Канада, Исландия, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия) стала намного менее конфронтационной. В прошлый раз возглавлявший госдеп Майк Помпео использовал эту площадку, чтобы с трибуны обвинить Россию (а заодно и Китай) в "угрозах арктическому региону". Нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен, с которым у Лаврова состоялась первая личная встреча "на полях" Совета, приветствовал председательство РФ.

Поздравить Россию с новой миссией спешили все выступавшие - от глав МИД западных стран до представителей коренных народов, которые неизменно украшают заседания Арктического совета национальными костюмами и колоритными речами. "Атмосфера действительно меняется, - подтвердил "РГ" источник в российской делегации. - Наши партнеры начинают понимать, что нельзя упускать шанс сотрудничества с РФ. Вообще же оно развивается весьма успешно, в том числе с американцами, когда они не пытаются привносить в нее элемент политизации. Например, силы 17-го района Береговой охраны США периодически проводят с российскими коллегами патрулирование Берингова моря".

Как отметил Сергей Лавров, возобновление полноценного диалога военных всех стран "арктической восьмерки", замороженного с 2014 года, можно было бы использовать в гражданских целях (для поисковых операций, предотвращения разливов нефти и в целом повышения безопасности судоходства). Но пока от западных стран не исходит сигналов, что они готовы к таким контактам. Глава МИД России также рассказал, что в разговоре с коллегами поднимал вопрос об усилении присутствия НАТО у границ РФ (в том числе о развертывании войск США на территории Норвегии).

При этом, по словам Лаврова, Арктический совет вот уже 25 лет остается "площадкой для деполитизированного диалога в высоких широтах". К своему председательству РФ подготовила самые разнообразные проекты по устойчивому развитию Арктики. Среди них, как выяснила "РГ", создание цифровой базы языкового и культурного наследия народов Севера, поддержка местных промысловиков в рамках кластера Made in Arctic и участие в инициативе по сохранению популяций арктических перелетных птиц.