"Фортуна" продолжила укладку "Северного потока-2" в немецких водах

Судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило работы по строительству газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

В компании Nord Stream 2 AG заявили, что работы проводятся "в соответствии с разрешениями и заявлениями ведомств". Протяженность немецкого участка газопровода составляет два километра.

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ разрешило продолжить строительство, которое было приостановлено из-за иска природоохранной организации Союз защиты природы (NABU). Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Сейчас работы ведут два судна: баржа "Фортуна" (заявленная скорость укладки труб - до километра в день) и трубоукладчик "Академик Черский" (до пяти километров в сутки). Всего для завершения проекта "Северный поток-2" осталось проложить около 80 километров труб. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов отмечал, что строительство находится на завершающем этапе, проект будет реализован в 2021 году. Такие же сроки ранее называли и в "Газпроме".