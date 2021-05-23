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23.05.2021 21:33
Рубрика: Власть

Без лишних преград

Голикова призвала ввести "зеленые коридоры" для вакцин
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8462)
Введение "зеленых коридоров" для поставки товаров первой необходимости и отказ от санкций необходимы для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время Глобального саммита по здравоохранению, который организовали Еврокомиссия и Италия (председательствует в G20).

"Исходим из необходимости практической реализации призыва Группы двадцати по охвату населения Земли широкой иммунизацией в качестве глобального общественного достояния. Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении "зеленых коридоров" в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин", - заявила Голикова, подчеркнув, что во главе угла должны стоять жизнь и здоровье человека.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Голикова: Поставки вакцины "Спутник V" уже идут в 35 стран

В текущих условиях, по ее словам, возрастает актуальность обеспечения всеобщего доступа к услугам здравоохранения, включая вакцины, медикаменты и средства диагностики, отметила Голикова. Вице-премьер также считает необходимым ускорить процедуру переквалификации новых вакцин со стороны Всемирной организации здравоохранения. Это позволит ускорить работу механизма COVAX, в рамках которого страны, обеспеченные вакциной, делятся медикаментами с другими государствами. Особую роль в этом Голикова видит в развитии прямых кооперационных связей, которые сейчас активно развивает Россия.

"Наша флагманская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в порядка 70 стран, где проживают около 40% мирового населения. Это выводит ее среди других аналогов на второе место. Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах", - отметила вице-премьер, пояснив, что "успех "Спутника" объясняется просто: высокая эффективность, подтвержденная международными экспертами, безопасность, легкость транспортировки и хранения".

По словам Голиковой, Россия намерена делиться и другими своими наработками. В частности, она выделила электронное приложение "Путешествую без COVID-19", которое с февраля работает в рамках Евразийского экономического союза.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах, где проживают около 40% мирового населения 

"Пользователи имеют возможность быстро найти лабораторию для сдачи ПЦР-теста, получить сертификат о его прохождении и беспрепятственно передвигаться через международные границы государств- участников", - пояснила она.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).

Власть Работа власти Госуправление Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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