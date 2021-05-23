Юрист рассказал, кто в 2021 году сможет отдохнуть бесплатно в санатории

Совершенно бесплатно в 2021 году попасть в санаторий можно двумя путями. Первый - если человек принадлежит к льготной категории, имеет инвалидность или заболевание, наличие которого требует соответствующего лечения и реабилитации. И второй путь - по медпоказаниям, рассказал "Российской газете" доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он уточнил, что при определённом терпении и наличии медицинских показаний каждый гражданин нашей страны может получить путевку в санаторий по полису ОМС. Для этого необходимо прийти на приём к своему участковому терапевту, который при наличии показаний и отсутствии противопоказаний может дать направление на соответствующую врачебную комиссию.

"Надо сказать, что перечень заболеваний довольно широкий и даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения. Что уж говорить о тяжелых недугах и перенесённых операциях. Для врачебной комиссии необходимо будет собрать целый ряд документов и сдать анализы. После этого, в течение 20 дней, комиссия обязана принять решение о выдаче или невыдаче путевки. При положительном решении гражданин получит направление, по которому и оформит путевку, но только в том санатории, которые обслуживают по полису ОМС и в порядке очереди", - рассказал юрист.

Возвращаясь к первой категории граждан - льготников, Соловьев отметил, что безусловным правом на бесплатное санаторно-курортное лечение, осуществляемого за счёт средств федерального бюджета обладают: дети, не достигшие 18 лет со статусом ребенка-инвалида и их законные представители; дети от двух лет при неврологических или психических отклонениях; граждане в возрасте от четырех до восемнадцати лет при хронических болезнях и состояниях, требующих серьезной профильной терапии; дети в возрасте от четырех до восьми лет в послеоперационный период и при необходимости реабилитации и восстановительной терапии; законные представители вышеперечисленных категорий при необходимости сопровождения детей, правда без компенсации проезда; несовершеннолетние, потерявшие одного из родителей в результате боевых действий; если один из родителей погиб при исполнении служебных обязанностей, находясь на службе в Государственной противопожарной службе, органах государственной безопасности, исполнения наказания или ОВД.

Также льготами обладают люди при нарушениях здоровья, связанного с Чернобыльской или другой техногенной катастрофой. Дополнительно из средств региональных бюджетов может быть произведена оплата санаторного лечения для детей: из многодетных семей; потерявших родителей; малообеспеченных семей; семей, пострадавших от ЧС. Кроме того, правом на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют следующие льготные категории граждан: инвалиды, независимо от группы; участники ВОВ и лица, к ним приравненные; граждане, проживавшие в период блокады в Ленинграде; инвалиды войны, чернобыльцы.

"Отмечу, что правовые основы предоставления бесплатного санаторно-курортного лечения составляют федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ, соответствующие региональные законы, ведомственные акты Минздрава, Минтруда и других ведомств", - уточнил юрист.