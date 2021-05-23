Израиль и движение ХАМАС при содействии международного сообщества, в особенности руководства Египта, договорились о перемирии. При этом каждая из сторон поспешила объявить о своей победе - Израиль заявил, что нанес непоправимый ущерб радикальным группировкам, обещая в будущем раскрыть детали секретных военных операций. А лидеры ХАМАС с удовлетворением отметили, что нанесли существенный урон противнику и пробили брешь в, казалось бы, неприступной израильской ПРО "Железный купол".

Жертвами очередного витка этого непрекращающегося конфликта с 10 мая в Израиле стали 12 человек, а в Палестине - 243, включая 66 несовершеннолетних. Насколько длительным окажется нынешнее перемирие, остается неясным. После остановки кровопролития стороны успели обменяться угрозами в адрес друг друга. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что в последние годы израильтяне "слишком мягко сдерживали" сектор Газа и что вооруженные силы страны на каждый новый случай агрессии ответят "совершенно новым уровнем силы". При этом руководитель Газы Исмаил Хания считает, что последние события разрушили иллюзию о "живущих в мире с сионистами палестинцах". В своем последнем заявлении он подчеркнул, что новый виток борьбы будет куда более мощным, нежели прежние. Эксперты убеждены: нынешнее перемирие носит временный характер и будет использовано сторонами в своих интересах. Одной - для исправления тактических ошибок, другой - для перевооружения. Напомним, что Москва в качестве члена "ближневосточного квартета", куда также входят США, ЕС и ООН, заявила о готовности организовать переговоры между сторонами конфликта.