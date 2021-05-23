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23.05.2021 10:49
Рубрика: Власть

Кабмин выделит больше 5 млрд рублей на поддержку искусственного интеллекта

Текст: Айсель Герейханова

Правительство РФ выделит 5,26 млрд рублей до 2024 года на поддержку бизнеса при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Правила предоставления таких субсидий утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора, сообщается на сайте Кабмина.

"Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей.

Правительство также планирует утвердить правила субсидирования мероприятий, чтобы школьники и студенты могли разрабатывать собственные проекты в сфере ИИ. На эти цели до 2024 года предусмотрено 1,23 млрд рублей.

Все эти меры направлены на то, чтобы расширить практическое применение ИИ и дать стимул цифровой трансформации экономики.

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