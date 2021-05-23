Каннский кинофестиваль готовится к своему 74-му открытию, которое состоится 6 июля. Как ясно из интервью его генерального делегата Тьерри Фремо журналу Variety, заявок на участие значительно больше, чем обычно, - сказывается двухлетний перерыв, вызванный пандемией. Для самых долгожданных премьер увеличена внеконкурсная секция, показы которой пройдут в зале "Дебюсси" - двойнике зала "Люмьер", отданного конкурсу. Новый мультиплекс Cineum, построенный по проекту архитектора Руди Риччиоти, тоже будет показывать фестивальные фильмы.

Фестиваль пройдет в обычном формате, но в необычных условиях. Закрыты легендарные отели "Карлтон" и "Мариотт". В протоколе безопасности предусмотрено обязательное ношение масок в любых фестивальных помещениях и соблюдение социальной дистанции, исключающей скопления людей. Маски должны закрывать нос, рот и подбородок и обеспечивать степень фильтрации не менее 90 процентов. Коктейль-пати разрешены на открытых террасах у моря, причем гости должны быть в масках до момента, как будет подано первое блюдо.

Программу фестиваля объявят 3 июня. Официально пока подтверждены два названия: мюзикл Леоса Каракса "Аннетт" и "Непорочная дева" Пола Верховена. Наблюдатели пророчат, что в конкурсе ожидаются "Три этажа" Нанни Моретти, "Париж, 13-й округ" Жака Одиара, "Титан" Джулии Дюкорно, "Герой" Асгара Фархади. От России, по не подтвержденным пока данным европейской печати, могут быть показаны "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова. Серебренников участвовал в Каннском фестивале с фильмами "Ученик" и "Лето", каждый раз увозя призы.

Фестиваль - в процессе реорганизации, подчеркнул Фремо. Будет уделено повышенное внимание этническому и гендерному разнообразию, а президент жюри Спайк Ли не только первоклассный режиссер, но и первый представитель чернокожих, занявший этот пост. Особая забота - об охране окружающей среды. Исключены из обихода пластиковые бутылки для воды, вся фестивальная информация перенесена с бумаги в интернет, обслуживающие фестиваль лимузины переведены на электрическую тягу, и каждый из участников форума внесет по 25 долларов на экологические нужды. Теме экологии будет посвящена программа документальных фильмов.

Комендантский час будет отменен, кинотеатры Франции уже с 19 мая возобновили работу.