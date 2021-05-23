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23.05.2021 13:19
Рубрика: Экономика

Какой банковской картой лучше всего пользоваться за границей

Текст: Евгений Гайва
В поездки за границу в открывающиеся после ограничений страны лучше всего брать карту, привязанную к валюте той страны, в которую едет турист, считают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По мнению начальника правления пассивных операций и пакетов услуг БКС банка Ольги Козловой, чьи слова приводит РИА Новости, в путешествие стоит брать карту, которую можно привязать к валюте страны. В этом случае списание будет проходить сразу со счета в евро по курсу банка без лишних конвертаций. Если оплачивать покупки обычной рублевой картой в странах, где валюта отличается от доллара или евро, может произойти двойная конвертация. То есть, сначала платежная система переведет стоимость покупки в национальной валюте страны в доллары, а потом банк переведет полученные доллары в рубли по своему курсу.

Фото: iStock
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Перед поездкой за границу лучше заранее перевести часть денежных средств со своего рублевого счета на валютный, добавляет аналитик из ГК "Финам" Алексей Коренев. Большинство российских банков эмитируют карты, предусматривающие и рублевые, и валютные расчеты, пояснил он.

Также можно пользоваться для расчетов за рубежом предоплаченными банковскими картами, советуют в банке "Русский стандарт". Для получения такой карты не требуется предъявление каких-либо документов, заполнение анкет и ожидание ответа от банка.

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