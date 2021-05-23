Какой банковской картой лучше всего пользоваться за границей

В поездки за границу в открывающиеся после ограничений страны лучше всего брать карту, привязанную к валюте той страны, в которую едет турист, считают эксперты.

По мнению начальника правления пассивных операций и пакетов услуг БКС банка Ольги Козловой, чьи слова приводит РИА Новости, в путешествие стоит брать карту, которую можно привязать к валюте страны. В этом случае списание будет проходить сразу со счета в евро по курсу банка без лишних конвертаций. Если оплачивать покупки обычной рублевой картой в странах, где валюта отличается от доллара или евро, может произойти двойная конвертация. То есть, сначала платежная система переведет стоимость покупки в национальной валюте страны в доллары, а потом банк переведет полученные доллары в рубли по своему курсу.

Перед поездкой за границу лучше заранее перевести часть денежных средств со своего рублевого счета на валютный, добавляет аналитик из ГК "Финам" Алексей Коренев. Большинство российских банков эмитируют карты, предусматривающие и рублевые, и валютные расчеты, пояснил он.

Также можно пользоваться для расчетов за рубежом предоплаченными банковскими картами, советуют в банке "Русский стандарт". Для получения такой карты не требуется предъявление каких-либо документов, заполнение анкет и ожидание ответа от банка.