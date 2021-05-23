Камалу Харрис раскритиковали за невежливый жест на встрече с главой Южной Кореи

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на вице-президента США Камалу Харрис, которая довольно странно повела себя на протокольном мероприятии с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. После рукопожатия с президентом госпожа Харрис неожиданно... вытерла руку о свои брюки.

Кадры можно посмотреть на официальном YouTube-канале Белого дома. "Нельзя смахнуть вирус, проведя ладонью по штанине", - саркастически пишет один из комментаторов, напоминая, что вице-президент США сделала прививку от ковида, и бояться ей точно нечего. Сами американцы отмечают, что в иных обстоятельствах (например, если бы Харрис была республиканской), ее тотчас обвинили бы в расизме. В любом случае вице-президент США продемонстрировала полное отсутствие элементарных представлений об этикете и вежливости, отмечают многие ее соотечественники. Некоторые иронично вопрошают, остаются ли Сеул и Вашингтон все еще союзниками.