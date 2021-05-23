"Дополнительно изучается вопрос возможности перевозки животного в контейнере общей массой более восьми килогораммов в салоне воздушного судна на рейсах продолжительностью до двух-трех-часов", - говорится в ответе гендиректора авиакомпании Михаила Полубояринова на запрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, цитаты из которого приводит агентство ТАСС.
"Мы вели переговоры с авиакомпанией. Однозначно: допустимый вес животных они увеличат", - пояснил депутат "РГ".
Приказ минтранса регулирует только общие правила перевозки животных в самолетах. В частности, указано, что провозить домашнее животное в салоне воздушного судна можно только с предварительного согласия авиаперевозчика, если такая возможность предусмотрена правилами авиакомпании. Так что конкретные нормы устанавливают сами перевозчики. По словам Бурматова, изменения могут затронуть и дочерние компании "Аэрофлота". Также будут введены новые правила по количеству разрешенных к перевозке в салоне животных одним пассажиром и породам собак. В частности, брать в салон разрешат собак брахицефальных пород. К ним относят собак с укороченной мордой и плоским носом, например, мопсов, шарпеев, бульдогов, мастифов.
Между тем "Аэрофлот" - не первая российская компания, которая пошла на улучшение условий перелета животных. "В S7 уже предоставили право перевозить в салоне животных весом до 20 и более килограммов в переноске на соседнем кресле с закреплением его ремнями безопасности", - говорит Бурматов.
Допустимый вес животных, перевозимых в салоне самолета, с восьми до 10 килограммов увеличили "Ютэйр", "Уральские авиалинии".
Такая политика соответствует мировому тренду на гуманизацию правил, повышение их гибкости с точки зрения потребностей пассажиров, в том числе владельцев животных.
Компании исходят из необходимости устанавливать такие нормы провоза животных, которые обеспечат возможность комфортного размещения во время перелета, поясняет исполнительный директор "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
Ограничение по массе животного - наиболее универсальный критерий. С одной стороны, есть рекомендация, что, например, собака в переносном контейнере должна иметь возможность встать на четыре лапы и развернуться вокруг своей оси, чтобы принять комфортное положение. С другой стороны, сам контейнер должен без проблем размещаться под впереди стоящим креслом, а это зависит также от конструкции самолетов. Иногда животное для его же комфорта лучше будет разместить в багажном отделении, поясняет эксперт.
"Ограничения приходится вводить с учетом размеров пространства под креслом", - поясняет Пантелеев. По этой причине крупные животные должны перевозиться в багажном отделении. Исключение делается только для собак-поводырей.
При этом у авиакомпаний есть возможность немного увеличить вес перевозимых в салоне животных.