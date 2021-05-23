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23.05.2021 20:50
Рубрика: Экономика

Взяли вес

Кошек и собак весом до десяти килограммов можно будет брать в салон самолета
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8462)
Российские авиакомпании увеличивают предельный вес домашних животных, которых допускается перевозить в салоне самолета. Смягчить норматив готов и национальный перевозчик - авиакомпания "Аэрофлот".

"Дополнительно изучается вопрос возможности перевозки животного в контейнере общей массой более восьми килогораммов в салоне воздушного судна на рейсах продолжительностью до двух-трех-часов", - говорится в ответе гендиректора авиакомпании Михаила Полубояринова на запрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, цитаты из которого приводит агентство ТАСС.

Фото: Из архива Владимира Бараненаса
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"Мы вели переговоры с авиакомпанией. Однозначно: допустимый вес животных они увеличат", - пояснил депутат "РГ".

Приказ минтранса регулирует только общие правила перевозки животных в самолетах. В частности, указано, что провозить домашнее животное в салоне воздушного судна можно только с предварительного согласия авиаперевозчика, если такая возможность предусмотрена правилами авиакомпании. Так что конкретные нормы устанавливают сами перевозчики. По словам Бурматова, изменения могут затронуть и дочерние компании "Аэрофлота". Также будут введены новые правила по количеству разрешенных к перевозке в салоне животных одним пассажиром и породам собак. В частности, брать в салон разрешат собак брахицефальных пород. К ним относят собак с укороченной мордой и плоским носом, например, мопсов, шарпеев, бульдогов, мастифов.

Между тем "Аэрофлот" - не первая российская компания, которая пошла на улучшение условий перелета животных. "В S7 уже предоставили право перевозить в салоне животных весом до 20 и более килограммов в переноске на соседнем кресле с закреплением его ремнями безопасности", - говорит Бурматов.

Допустимый вес животных, перевозимых в салоне самолета, с восьми до 10 килограммов увеличили "Ютэйр", "Уральские авиалинии".

Такая политика соответствует мировому тренду на гуманизацию правил, повышение их гибкости с точки зрения потребностей пассажиров, в том числе владельцев животных.

Компании исходят из необходимости устанавливать такие нормы провоза животных, которые обеспечат возможность комфортного размещения во время перелета, поясняет исполнительный директор "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Нормы провоза животных в салоне самолета уже смягчили несколько российских авиакомпаний 

Ограничение по массе животного - наиболее универсальный критерий. С одной стороны, есть рекомендация, что, например, собака в переносном контейнере должна иметь возможность встать на четыре лапы и развернуться вокруг своей оси, чтобы принять комфортное положение. С другой стороны, сам контейнер должен без проблем размещаться под впереди стоящим креслом, а это зависит также от конструкции самолетов. Иногда животное для его же комфорта лучше будет разместить в багажном отделении, поясняет эксперт.

"Ограничения приходится вводить с учетом размеров пространства под креслом", - поясняет Пантелеев. По этой причине крупные животные должны перевозиться в багажном отделении. Исключение делается только для собак-поводырей.

При этом у авиакомпаний есть возможность немного увеличить вес перевозимых в салоне животных.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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