Кто и как голосовал на "Евровидении" за Россию

Стало известно, как отдавали голоса за нашу страну профессиональные жюри и телезрители 39 стран. Оценки их отличались разительно. Так, украинское жюри из экспертов поставило России - 0 баллов. Но телезрители с ними не согласились и отдали нам 4 балла, поставив в голосовании на 7-е место.

В 21 странах профессиональные жюри оценили выступление Манижи баллами. Еще 18 поставили нам нули… Вот как распределились оценки: Названы самые популярные песни "Евровидения" Азербайджан - 12 баллов Молдова, Португалия, Франция - 10 баллов Словения, Нидерланды - 8 баллов Израиль, Бельгия - 7 баллов Кипр - 6 баллов Финляндия, Хорватия - 4 балла Швеция, Швейцария - 3 балла Греция, Германия, Исландия, Чехия - 2 балла Польша, Северная Македония, Латвия, Австралия - 1 балл.