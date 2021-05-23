Лавров: Москва в целом позитивно относится к идее саммита РФ-США

У министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который недавно встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике, вновь спросили о том, как в Москве отреагировали на предложение Вашингтона провести встречу лидеров двух стран.

Напомним, что во время визита в Исландию министр не раскрыл интригу о том, дала ли российская сторона добро на саммит, зато подтвердил, что об итогах переговоров с Блинкеном будет доложено президенту России Владимиру Путину.

"Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно", - повторил Сергей Лавров в воскресной программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

При этом шеф российской дипломатии не подтвердил, может ли вероятная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состояться, например, в нейтральной Швейцарии - утечки об этом накануне попали в СМИ.

"Никогда не комментирую слухи. Вы думаете, что статьи не могут быть слухами? Чаще всего так и бывает", - дипломатично заключил Лавров.