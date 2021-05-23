Любимый самолет Трампа вернут в строй

Экс-президент США Дональд Трамп решил модернизировать свой личный самолет "Боинг-757". Этот элегантный лайнер, пишет немецкий еженедельник Spiegel, был неотъемлемым атрибутом его президентской кампании 2016 года.

По словам Трампа, у него многие интересуются, что стало с самолетом, и пообещал вернуть его в строй. Ведь лайнер служил экс-хозяину Белого дома своеобразным талисманом на предвыборных мероприятиях.

Самолет, по словам Трампа, подвергнут тотальной реновации - "сверху до низу", и лайнер станет краше прежнего. И добавил, что тогда не будет стыдно снова использовать для перелетов на будущие встречи с людьми. Правда, о своих намерениях возвратиться в Белый дом умолчал.

"Боинг -757" Трамп выкупил за 100 миллионов долларов у одного из создателей компании Microsoft в 2011 году. А в 2016-м, прибывая на митинги своих сторонников, торжественно выходил из него, явно рассчитывая на внимание репортеров. В ходе самих встреч на заднем фоне практически всегда мелькал самолет с надписью на корпусе - "Трамп".

Когда Трамп покинул Белый дом, самолет отправили на стоянку в одном из аэропортов близ Нью-Йорка. По мнению экспертов, сейчас летать на нем нельзя. Техники обещают привести машину в надлежащий порядок и вернуть ее в небо, а пока Трамп летает менее комфортными самолетами. Но, судя по заявлениям Трампа, вскоре ему вновь понадобится этот предвыборный талисман.