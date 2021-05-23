Это было самое удивительное, драматичное, яркое и честное "Евровидение" за последние годы. Несмотря карантинные меры в Роттердаме, проверки участников на COVID-19 раз в два дня (заболели лишь двое, а австралийка Монтень так и не добралась до Нидерландов из-за карантина) и заполненную не полностью Ahoy Arena (так требовал регламент).

Зато есть бесспорный победитель - с 524 баллами им стала итальянская группа тяжелого рока Maneskin, чей солист Дамиано концертным костюмом, прической, горделивым взглядом и экспрессивностью на сцене, похоже, выбрал себе кумиром Фредди Меркьюри... при всей несопоставимости их талантов. Важно было и то, что соседи перестали безоговорочно ставить по 12 баллов друг другу (что прежде чаще всего делали скандинавы и страны бывшей Югославии).

И - что еще более важно - впервые за несколько лет на конкурсе не оказалось фриков, неочевидных своей гендерностью участников, а главными персонами стали красивые женщины. Их было много (хотя красоты много не бывает): француженка Барбара Прави, занявшая в итоге 2-е место с 499 баллами, болгарка Виктория (170 и итоговое 11-е место), азербайджанка Эфенди (увы, лишь 65 баллов и 20-е), албанка Анхела Перистери, сербское трио Hurricane (лихо отплясывающий клон хорошо известного нам трио "ВИА Гра" и наряды столь же полуночно-влекущие). Всех не перечтешь...

Снова на "Евроведении" не жаловали рэперов, а самый известный из них, звезда мирового уровня американец Flo Rida, которого позвала почитать строчки под свою песню Adrenalina поющая за Сан-Марино певица Senhit (да, да - Зенит!), увидел себя в итоге лишь на унылой 22-й позиции среди 26 участников финала. Зато в фаворе оказались рокеры! Да, Maneskin победили, но и финские мастера тяжелого рока группа Blind Channel оказалась высоко - шестой! А ведь была еще и замечательная, ироничная рок-группа из Беларуси "Галасы Зместа", которая по очереди представила организаторам конкурса две разные и очень стоящие песни на русском языке, но в итоге была дисквалифицирована, без внятного объяснения причин.

Вот в такой компании самого сильного за последние 15 лет "Евровидения" и выступала наша Манижа. В первом полуфинале, кстати, ставшая 2-й, а то ее видео потом посмотрели на YouTube 12 миллионов человек - тоже очень уважительная цифра! И впервые с 2012 года (когда "Бурановские бабушки" пели то на удмуртском, то на русском, то на английском), ведущим языком в нашем номере Russian Woman был именно русский! Некоторые строчки из него стоит запомнить всем. Например, эту: "Ты достаточно сильна, ты сломаешь стену". Выступила Манижа уверенно, ее номер был яркий, стихийный, гордый, искренний. Это был не образ, это была Судьба - редкая в общем история для "Евровидения"! По итогам голосования профессиональных жюри 39 стран Манижа шла 8-й со 104 баллами. Жаль, голосование телезрителей принесло в итоге "лишь" 100 баллов, думалось, что будет больше... В итоге - 204 и 9-е место. Но зато кто-то в Европе прислушается к ее строчкам и мыслям, заинтересуется нашей музыкой, фольклором, хоровой песенной культурой. Так что во многом мы победили. Но Россия такая страна - нам всегда хочется первого места...