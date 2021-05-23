Новости

На Урале пассажирский самолет прервал полет из-за столкновения с птицей 21:59
Камалу Харрис раскритиковали за невежливый жест на встрече с главой Южной Кореи 21:53
Запуск ракеты "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb запланирован на 27 мая 21:30
Самолет авиакомпании Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс 21:16
В горах КБР гид тургруппы скончался от сердечного приступа 20:58
Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии 20:42
Канада - США - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 20:15
Путин начнет совещания по оборонной тематике 25 мая 19:56
Миллиарды цикад выползли из-под земли в США после 17 лет спячки 19:00
Любимый самолет Трампа вернут в строй 18:43
Вокалист победившей на "Евровидении" группы сдаст тест на наркотики 18:39
В ЕР заявили о высоком конкурсе на праймериз к думским выборам 18:30
Истребитель МиГ-29 сопровождал самолет с бывшим редактором Nexta 18:13
В Луцке спасают пассажиров с застрявшего колеса обозрения 17:57
Володин оценил решение YouTube вставлять рекламу без ведома пользователей 17:54
Видео: 13 человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии 17:48
Британцам ограничили въезд в Германию 17:40
Число жертв обрушения кабины фуникулера в Италии возросло до 12 человек 17:29
В Петербурге таксиста задержали по подозрению в убийстве 17:16
Пять человек погибли при извержении вулкана в Демократической республике Конго 17:12
Обвиненный в педофилии Спейси сыграет следователя по делу о педофилии 17:04
В Минске задержали бывшего главреда Telegram-канала 16:51
Умерла бывшая жена Филатова и Золотухина, актриса Нина Шацкая 16:47
В Испании предложили отказаться от коротких авиаперелетов 16:16
На Среднем Урале при пожаре в частном доме погибли три человека 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
23.05.2021 21:17
Рубрика: Культура

Достаточно сильна

Манижа - девятая на "Евровидении"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8462)
Это было самое удивительное, драматичное, яркое и честное "Евровидение" за последние годы. Несмотря карантинные меры в Роттердаме, проверки участников на COVID-19 раз в два дня (заболели лишь двое, а австралийка Монтень так и не добралась до Нидерландов из-за карантина) и заполненную не полностью Ahoy Arena (так требовал регламент).

Зато есть бесспорный победитель - с 524 баллами им стала итальянская группа тяжелого рока Maneskin, чей солист Дамиано концертным костюмом, прической, горделивым взглядом и экспрессивностью на сцене, похоже, выбрал себе кумиром Фредди Меркьюри... при всей несопоставимости их талантов. Важно было и то, что соседи перестали безоговорочно ставить по 12 баллов друг другу (что прежде чаще всего делали скандинавы и страны бывшей Югославии).

Фото: EPA-EFE/Sander Koning
Кто и как голосовал на "Евровидении" за Россию

И - что еще более важно - впервые за несколько лет на конкурсе не оказалось фриков, неочевидных своей гендерностью участников, а главными персонами стали красивые женщины. Их было много (хотя красоты много не бывает): француженка Барбара Прави, занявшая в итоге 2-е место с 499 баллами, болгарка Виктория (170 и итоговое 11-е место), азербайджанка Эфенди (увы, лишь 65 баллов и 20-е), албанка Анхела Перистери, сербское трио Hurricane (лихо отплясывающий клон хорошо известного нам трио "ВИА Гра" и наряды столь же полуночно-влекущие). Всех не перечтешь...

Снова на "Евроведении" не жаловали рэперов, а самый известный из них, звезда мирового уровня американец Flo Rida, которого позвала почитать строчки под свою песню Adrenalina поющая за Сан-Марино певица Senhit (да, да - Зенит!), увидел себя в итоге лишь на унылой 22-й позиции среди 26 участников финала. Зато в фаворе оказались рокеры! Да, Maneskin победили, но и финские мастера тяжелого рока группа Blind Channel оказалась высоко - шестой! А ведь была еще и замечательная, ироничная рок-группа из Беларуси "Галасы Зместа", которая по очереди представила организаторам конкурса две разные и очень стоящие песни на русском языке, но в итоге была дисквалифицирована, без внятного объяснения причин.

Вот в такой компании самого сильного за последние 15 лет "Евровидения" и выступала наша Манижа. В первом полуфинале, кстати, ставшая 2-й, а то ее видео потом посмотрели на YouTube 12 миллионов человек - тоже очень уважительная цифра! И впервые с 2012 года (когда "Бурановские бабушки" пели то на удмуртском, то на русском, то на английском), ведущим языком в нашем номере Russian Woman был именно русский! Некоторые строчки из него стоит запомнить всем. Например, эту: "Ты достаточно сильна, ты сломаешь стену". Выступила Манижа уверенно, ее номер был яркий, стихийный, гордый, искренний. Это был не образ, это была Судьба - редкая в общем история для "Евровидения"! По итогам голосования профессиональных жюри 39 стран Манижа шла 8-й со 104 баллами. Жаль, голосование телезрителей принесло в итоге "лишь" 100 баллов, думалось, что будет больше... В итоге - 204 и 9-е место. Но зато кто-то в Европе прислушается к ее строчкам и мыслям, заинтересуется нашей музыкой, фольклором, хоровой песенной культурой. Так что во многом мы победили. Но Россия такая страна - нам всегда хочется первого места...

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2021" Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Песков назвал условие обсуждения Крыма на встрече Путина с Зеленским
Кабмин выделит больше 5 млрд рублей на поддержку искусственного интеллекта
Видео: 13 человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии
Судно "Фортуна" продолжило работы по укладке "Северного потока - 2" в водах Германии
Число погибших на марафоне в Китае выросло до 21
В Большом театре представили новую книгу о Надежде Павловой
Крымов по-своему поставил Моцарта в "Мастерской Фоменко"