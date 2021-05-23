Минэкономразвития собирается запретить возвратный лизинг жилья. По мнению ведомства, этот механизм стал схемой, из-за которой люди теряют квартиры.

Так, владелица однушки в Москве пришла в лизинговую компанию, увидев объявление о предоставлении займов. В тот же день она продала компании квартиру рыночной стоимостью около 6 млн рублей всего за 3 млн рублей, но могла продолжать в ней жить и по договору возвратного лизинга жилья выкупить ее обратно, заплатив в течение пяти лет 6,9 млн рублей.

Женщина постепенно заплатила 700 тысяч рублей, но позже начались финансовые трудности. Лизинговая компания выселила ее из квартиры. Еще один пример: пенсионерка, которой уже за 80 лет, оформляя заем, продала лизинговой компании трехкомнатную квартиру в Москве (рыночной стоимостью не менее 15 млн) за 6 млн рублей. Выкупить ее она должна была за 12 месяцев, уплатив более 8 млн. Квартиру она тоже потеряла.

Суды и правоохранительные органы встали на сторону лизинговых компаний и даже взыскали в их пользу крупные суммы. С пенсионерки - 1,5 млн рублей, а с владелицы однушки - 1,3 млн. "То есть лизинговая компания фактически приобрела однокомнатную квартиру за 1 млн рублей, а женщина и ее семья лишились единственного жилья", - говорит адвокат, член Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при Комитете Госдумы по финансовому рынку Елена Калиничева. Защитить свои права женщины не смогли - договоры не противоречили закону.

Схема возвратного лизинга появилась около десяти лет назад, причем была "импортирована" из Латвии, где против нее ввели запреты. Офисы лизинговых компаний обычно расположены в центре города, выглядят очень солидно. Люди, которые берут такие займы, нередко вполне благополучные, но, оказавшись в сложной жизненной ситуации, не способны рассчитать риски из-за нехватки знаний в финансовой и правовой сфере, отмечает Калиничева. "Навязать такому клиенту договор на кабальных, заведомо невыполнимых условиях очень легко", - говорит она.

Ежемесячный платеж по договору возвратного лизинга складывается не из суммы возврата займа и процентов по нему (где размер ставки может регулироваться Центробанком), а из суммы выкупной цены и стоимости услуг лизингодателя по предоставлению жилого помещения во временное владение и пользование, отмечает эксперт. "Хотя очевидно, что компания заключала договор с явным намерением завладеть квартирами по цене в 2-3 раза ниже рыночной, защитить права граждан, которые заключают такие договоры, практически невозможно", - отмечает Калиничева.

Возвратный лизинг жилья стал развиваться после ужесточения требований к микрофинансовым организациям, особенно активно - в последний год, рассказывает председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу, директор НА "Лизинговый союз" Евгений Царев. Им занимается лишь 1-2% лизинговых компаний. Но для обычного человека при этом очень высок риск потери имущества, права потребителей необходимо защитить, считает Царев.

Проблема обсуждалась на совещании в минэкономразвития с участниками рынка. Министерство предлагает запретить возвратный лизинг жилья. Для других объектов - например, автомобилей или нежилых помещений - может быть введено обязательство выкупать их у физлиц по рыночной цене, которую определит оценщик. Законопроект об этом уже подготовлен.

Развитие лизинговой отрасли могло бы курировать минэкономразвития, а за Центральным банком могут быть закреплены контрольно-надзорные функции, считает директор департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития министерства Александр Киревнин.

Компания фактически приобрела квартиру в шесть раз дешевле, чем на рынке

Между тем руководитель юридической дирекции "Балтийский лизинг" Сергей Громов отметил, что для борьбы с мошенничеством нужно не введение административных барьеров для честного бизнеса, а готовность правоохранительных органов реагировать на очевидные хищения как на преступления с привлечением виновных к уголовной ответственности.

С 2022 года лизинговые компании должны будут передавать в бюро кредитных историй информацию по каждой сделке, включая просрочки, судебную историю и другие данные о клиенте и поручителях. Соответственно, Центробанк будет видеть полную картину, рассказал финансовый директор АО "Сбербанк Лизинг" Алексей Киркоров.