Минобороны РФ передало Сербии партию танков Т-72 и разведывательных машин БРДМ

Партию танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС поставило Минобороны РФ сербским вооруженным силам. Как заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе церемонии передачи машин, поставленная сербской армии бронетехника способна укрепить ее боевой потенциал.

Он подчеркнул, что поставленная техника отвечает всем современным стандартам и требованиям и будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета и территориальной целостности Сербии.

По словам Фомина, Минобороны России будет и впредь развивать и укреплять двусторонние отношения, оказывать всяческое содействие модернизации вооруженных сил Сербии.

Замминистра обороны вручил сербскому начальнику Генерального штаба Милану Мойсиловичу символический башенный ключ от танка Т-72МС.

Также в ходе церемонии российская и сербская стороны обменялись мнениями о совместном военном, военно-техническом сотрудничестве и региональной безопасности.

В торжественной церемонии передачи также участвовали заместитель председателя правительства - министр обороны Сербии Небойша Стефанович, статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Церемония состоялась в городе Ниш.