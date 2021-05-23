Новости

На Урале пассажирский самолет прервал полет из-за столкновения с птицей 21:59
Камалу Харрис раскритиковали за невежливый жест на встрече с главой Южной Кореи 21:53
Запуск ракеты "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb запланирован на 27 мая 21:30
Самолет авиакомпании Ryanair вылетел из Минска в Вильнюс 21:16
В горах КБР гид тургруппы скончался от сердечного приступа 20:58
Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии 20:42
Канада - США - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 20:15
Путин начнет совещания по оборонной тематике 25 мая 19:56
Миллиарды цикад выползли из-под земли в США после 17 лет спячки 19:00
Любимый самолет Трампа вернут в строй 18:43
Вокалист победившей на "Евровидении" группы сдаст тест на наркотики 18:39
В ЕР заявили о высоком конкурсе на праймериз к думским выборам 18:30
Истребитель МиГ-29 сопровождал самолет с бывшим редактором Nexta 18:13
В Луцке спасают пассажиров с застрявшего колеса обозрения 17:57
Володин оценил решение YouTube вставлять рекламу без ведома пользователей 17:54
Видео: 13 человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии 17:48
Британцам ограничили въезд в Германию 17:40
Число жертв обрушения кабины фуникулера в Италии возросло до 12 человек 17:29
В Петербурге таксиста задержали по подозрению в убийстве 17:16
Пять человек погибли при извержении вулкана в Демократической республике Конго 17:12
Обвиненный в педофилии Спейси сыграет следователя по делу о педофилии 17:04
В Минске задержали бывшего главреда Telegram-канала 16:51
Умерла бывшая жена Филатова и Золотухина, актриса Нина Шацкая 16:47
В Испании предложили отказаться от коротких авиаперелетов 16:16
На Среднем Урале при пожаре в частном доме погибли три человека 16:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
23.05.2021 20:42
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Минобороны создаст портал с документами о всех войнах с участием России

Сообщается, в частности, что только за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 24 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте почти 33,4 тысячи человек.

Кроме того, около 115,4 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 284 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 220 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Двое лечатся у гражданских медиков. Еще 62 изолированы на дому. У абсолютного большинства зараженных коронавирусом заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных COVID-19 в армии и на флоте нет вообще. У двоих инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 18 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 60 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 863 человека, 203 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 22 тысячам пациентов, свыше 7,2 тысячи из которых гражданские жители. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал условие обсуждения Крыма на встрече Путина с Зеленским
Кабмин выделит больше 5 млрд рублей на поддержку искусственного интеллекта
Видео: 13 человек погибли в результате крушения фуникулера в Италии
Судно "Фортуна" продолжило работы по укладке "Северного потока - 2" в водах Германии
Число погибших на марафоне в Китае выросло до 21
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы