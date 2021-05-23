Как мы живем? Проще всего спросить у Росстата. Каждые два года он проводит "комплексное наблюдение условий жизни населения". Сделал он это и в тяжелейшем 2020 году, за что ему - низкий поклон.

У абсолютного большинства тех, чья страна - Россия, есть свое жилье. Счастье, что только 0,6% семей живут в коммуналке или общежитии. У 23,9% семей - свои дома. 97,4% жилья находится в частной собственности, мы все стали домовладельцами. Каждые сто лет страна отстраивается заново. 92,4% семей живут в домах, построенных после 1956 г., и только 1,3% семей - в стенах, возведенных до 1920 г. Наше жилье довольно новое, как его ни сноси по реновациям. Но мы пока - страна времянок. Войны и быстрое, дешевое строительство на скорую руку заставляют все рушить каждые два-три поколения.

На одну российскую семью приходится 2,4 комнаты. 19% семей, почти одна пятая, испытывают стесненность в том, как они живут. В 2011 г. были стеснены гораздо больше семей - 27,6%. Мы радуемся такому ходу дел, 2010-е годы были сложными. Но все-таки одной пятой семей надо бы менять свое жилье. А сколько это семей? Не менее 10 миллионов, есть, где разгуляться строителям и ипотеке. Сколько семей уже строят? Ответ - 1,5% (не менее 0,75 млн). А хотят купить или построить свое жилье? 4,4% российских семей, не менее 2,3 млн. 6,9% семей взяли ипотеку. Спрос огромный, были бы высокие стандарты, а не человейники и сверхвысокий процент, делающий человека рабом кредита на 10-20 лет.

А все-таки, что за жилье у нас? В 2020 г. только 3,6% семей считали, что они живут в плохом жилье, 43,6% - в удовлетворительном, на троечку. В 2011 г. все было гораздо хуже - 10,4% и 49,8%. Прогресс налицо, но у 7% семей - недостаток тепла, у 6% - солнечного света, у 6,2% - сырость, промерзшие стены и полы, у 11,4% - шум, пыль, сажа, грязь с улицы. Примерно в трети жилищ что-то по-крупному не так. 9,3% семей мечтают о ремонте, 14,4% - разделиться, найти дом удобнее, увеличить площадь, куда-то переехать. Все вместе - 10-20 млн семей. Воистину строители - счастливые люди в России, рынок огромен, все хотят лучшего.

А как топимся? В 7,1% домов - печки, на селе - 21,1%. Романтично, но многовато для XXI века. А сейчас, внимание: 7,3% семей сказали, что не имеют достаточно средств, чтобы поддерживать жилье в тепле. Повторим, "не имеют средств" для "жилья в тепле". В России, с ее суровыми зимами, 3,5 млн семей, около 10 млн человек, не могут этого сделать? Какой еще показатель бедности нам нужен?

Счастье, что только 0,6 процента семей живут в коммуналке или общежитии

Централизованный водопровод есть в 89,7% домов. И что, вода струится со страшной силой? В целом да, но в 1-1,5% домов - постоянные перебои холодной воды, слабый напор, в 15% - то же самое, правда, время от времени, в 8-9% домов - плохое состояние оборудования для подачи воды. А качество воды? Хорошее всего лишь в 29,7% домов, на тройку - 56,7%, плохое, на двойку - 13,4%. Меньше 30% хорошей воды! Это огромный "резервуар", который еще только нужно в будущем наполнить отличной питьевой водой. За сколько лет удастся это сделать?

С горячей водой похуже. "Центральное" - в 56,6% домов, постоянные проблемы с ней (перебои, слабый напор, низкая температура) - в 0,7-0,9% домов, время от времени - в 9-11%. В 9,3% российских домов горячей воды нет вообще. Поставили бы водонагреватель! В многоквартирных домах для этого нет средств у 43% семей, в индивидуальных домах - у 63%. Речь о суммах в 6-15 тыс. рублей.

Мы крупнейшая газовая держава, занимаем 2-е место в мире по добыче природного газа. 67,2% семей пользуются сетевым газом, 7,5% - сжиженным. А дальше - ощутимая пустота. Газификацию еще нужно закончить. У 24,6% семей вообще нет возможности подключения сетевого газа, у 3,7% семей нет для этого средств.

У 19,5% домашних хозяйств - перебои с подачей электроэнергии. У 1,5% - один и более раз в неделю, у 5,2% - один и более раз в месяц, у 8,2% - два-три раза в год. Это значит, что почти 8 млн семей чувствуют проблемы с электроэнергией. Есть и более существенные проблемы бытия - у 10,5% семей нет своих ванны или душа, у 4,9% - нет канализации, а 18,1% живут с выгребными ямами. Примерно у 20% семей - проблемы с тем, как работает канализация, когда она есть.

Мы мобильны. У 48,4% семей есть свой легковой автомобиль, у 1,7% - грузовой или микроавтобус. И все же 26% семей не могут купить даже подержанное авто, нет денег.

Мы современное общество. У 99,2% семей цветной телевизор, у 98,6% - мобильные телефоны, свои десктоп или ноутбук - у 61,7% семей, планшет - у 44,4%, доступ в интернет дома - у 71,4% семей. Виден зазор в 30-40% бытия без компьютеров и социальных сетей, но он гораздо уже, чем 10 лет назад, в 2011 г., когда доступ в интернет из дома имели только 45,5% семей. И все-таки 11-12% семей не могут себе позволить иметь компьютер дома, 7% - доступ в интернет. У них для этого нет средств.

Хорошо видны острова бедности в 10-25% семей, но в целом это общество - на плаву

Что в итоге? Общество - на плаву. Хорошо видны острова бедности в 10-25% семей, есть зазор между тем, что мы видим в незалеченных средних и малых поселениях, и "средней температурой по больнице", но это общество, которое в целом поддерживает приемлемые условия существования. Другое дело - хочется лучшего для всех. Хочется истинной зажиточности для большинства, не времянок, не жилья, которое придется через несколько десятков лет снова сносить. За этими желаниями - один и тот же вопрос. Он стоит перед нами уже десятилетия - как войти в "золотой миллиард"? Как из развивающейся экономики средней руки стать развитой, с самыми высокими стандартами жилья и социальной жизни - для всех?