МВД предложило изменить порядок въезда и выезда мигрантов

В России появится реестр недобросовестных приглашающих лиц. В него включат бизнесменов и компании, которые помогают въехать в нашу страну незаконопослушным иностранцам. В "черный список" попадут также физические и юридические лица, сами привлекающие мигрантов к незаконной деятельности.

Таким ребятам будет проще получить разрешение на работу в РФ. Но контроль за ними станет жестче. Фото: Сергей Куксин

Создание нового реестра - лишь одно из новшеств, заложенных в проект федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". Документ подготовлен МВД (имеется в распоряжении "Российской газеты"). Законопроект уже поступил в российскую трехстороннюю комиссию, где 25 мая должно пройти его детальное обсуждение.

Еще одна из серьезных новаций должна значительно облегчить жизнь иностранцам, по тем или иным причинам оказавшимся в России. Им дадут законную возможность замены цели приезда в Россию без выезда за пределы страны. Сейчас мигрантам приходится выезжать на родину и затем вновь возвращаться в РФ. Количество наименований целей въезда (пребывания) планируется ограничить. В МВД считают, что достаточно семи оснований: туризм, работа, учеба, транзит, деловая, частная или гуманитарная поездка.

Предлагается установить три миграционных режима законного нахождения иностранцев в России: краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года); долгосрочного пребывания (свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на ПМЖ); постоянное проживание (будет присваиваться бессрочно).

Для получения разрешения на постоянное проживание будет введен общий и упрощенный порядок его получения. При общем порядке претендентов будут экзаменовать комиссии в регионах, в которых иностранцы намерены постоянно проживать. При упрощенной процедуре сдавать экзамены не придется. При этом МВД предлагает отказаться от такого статуса и документа, как разрешение на временное проживание.

Мигрантам дадут законную возможность замены цели приезда в Россию без выезда за пределы страны

Что касается мигрантов, то все они попадут в электронные базы. Согласно проекту закона, регулирование трудовой миграции будет осуществляться на основе двух информресурсов: реестра работодателей и реестра иностранных работников.

От выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также от квотирования планируется отказаться. Работодатели смогут искать необходимых работников по электронному реестру мигрантов, зарегистрированных в России.

Еще одно нововведение - авансовый платеж. Мигрантам надо будет заплатить налог до начала работы в России. "Иностранные граждане, независимо от порядка въезда в РФ, смогут работать как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Кроме того, иностранные граждане смогут работать в качестве "самозанятых" либо осуществлять хозяйственную деятельность в качестве предпринимателя без образования юридического лица", - говорится в пояснительной записке .

Проект предусматривает и повышение эффективности контрольно-надзорных функций. В частности, планируется отказаться от федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, дублирующего функции полиции. Вместо него появится "иммиграционный контроль".

Для исполнения иностранными гражданами назначенных им мер административного принуждения, предупреждения совершения иностранцами правонарушений предлагается ввести режим "контролируемое пребывание".

"Также планируется закрепить требование о подписании иностранными гражданами соглашения о лояльности, представляющее собой официальное информированное согласие с тем, что условия, на которых разрешается въезд в страну, предполагают соблюдение Конституции России и законодательства, воздержание от действий, причиняющих ущерб Российской Федерации и ее гражданам", - предусматривается в законопроекте.

Нарушение указанных запретов повлечет отказ в предоставлении права на въезд или утрату права на въезд и нахождение на территории России.

Соглашение о лояльности иностранцам предложат подписать одновременно с подачей заявления о выдаче ID-карты. Это будет единый электронный документ, в который будут внесены все данные о госте.

Соглашение о лояльности иностранцам предложат подписать одновременно с подачей заявления о выдаче ID-карты. Это будет единый электронный документ

Предусмотрены также дактилоскопическая регистрация, фотографирование и идентификация всех иностранцев, прибывающих в Россию на срок более 30 дней. Сейчас гражданам стран, входящих в Таможенный союз - Киргизии, Казахстана, Армении и Беларуси, - достаточно получить разрешение на временное проживание. Планируется для всех ввести единые правила.

Вместо понятий "административное выдворение" и "депортация" появится термин "высылка за пределы России".

И, наконец, иностранцы, осужденные в России, после отсидки в колониях будут автоматически высылаться. Сейчас после освобождения необходимо дополнительное решение о нежелательности пребывания в РФ. По новым правилам безусловным основанием для принятия решения о высылке будет сам факт решения суда о лишении свободы.