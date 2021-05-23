На Винзаводе открылась российско-итальянская выставка "Отражение"

Год назад 17-летняя студентка Московского академического художественного училища Аня Матющенко боялась выходить лишний раз из дома. Вот и на ее акварели видны лишь длинные тени поперек лент разметки на сером асфальте, а людей, отбрасывающих эти тени, почти не замечаешь. Но при этом кажется, что каждый человек тут, хоть бы и своей тенью, тянется к другому.

Акварель Ани вместе с холстом Якопо Антонуччи, пастелью Алисы Грубер и работой маслом по дереву Арианны Понтиль Честе заняла первое место в конкурсе художественных работ "Mosca-Roma. 2020. Riflessi/ "Москва-Рим. 2020. Отражение". Выставка победителей и участников конкурса художественных школ и лицеев Москвы и Рима открылась в пространстве Бродильного цеха Винзавода.

Все началось с идеи супруги посла Италии в России синьоры Кларенс Террачано дать выход энергии молодых художников двух стран, помочь им творчески пережить - и преодолеть испытание пандемией. С итальянской стороны за организацию дела взялись Посольство Итальянской Республики, Ассоциация школ Рима и Национальная сеть художественных лицеев, с российской - Центр культурных инноваций "Анима". Сотрудники центра не ожидали такой активности от учащихся 35 художественных школ Москвы, привлеченных к конкурсу (с итальянской стороны таковых было 17). Жюри, в котором среди других были директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак и директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци, выбрало по 25 произведений с каждой стороны. Голосование шло онлайн, работы были выставлены на сайте конкурса, пока не появилась возможность провести настоящий вернисаж.

"С обеих сторон в работах много тревоги, трагизма, эмоций, но нигде нет безнадежности, - говорила на вернисаже Даниэла Рицци. - Да, испытание было страшным, многое еще предстоит пережить, но видно, что молодое поколение способно извлечь уроки из тяжелого опыта, найти в себе силы двигаться дальше".

Посол Италии в России господин Паскуале Терраччано не стал называть понравившиеся ему вещи, "чтоб их авторы не загордились". Но синьора Терраччано подвела нас к "Маске надежды" Никиты Мармулева, изобразившего клоуна, рисующего улыбку на своей медицинской маске. Как бы самому художнику ни было тяжко, он должен нести в мир радость.