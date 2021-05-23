Названы признаки скорого прекращения деятельности банка

Слишком высокие процентные ставки по вкладам и счетам, резкое ухудшение положения банка в кредитном рейтинге, получение предписания от Центробанка и другие признаки указывают на то, что банк в скором времени может прекратить свою деятельность. Об этом рассказала ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.

В зоне риска находятся банки, отношении которых действует мораторий или введена временная администрация, приводит агентство "Прайм" слова эксперта. Данные о допущенных банками нарушениях размещаются на официальном сайте Банка России. Так можно проверить финансовые показатели банка - стоимость активов, получен ли убыток по итогам финансового года.

Также есть повод задуматься, если банк перестал публиковать свой рейтинг. Это может означать, что финансовая организация не хочет афишировать свои снизившиеся позиции.

О снижении рейтинга банка зачастую можно узнать из новостей и самостоятельно на сайте рейтингового агентства, заметила Михеева.

Высокие проценты по вкладам также должны заставить насторожиться.

Понять, что ставка завышена, можно путем сравнения со средним значением ставки, которые предлагает Центробанк. На апрель 2021 года - это 4,71%. Ставки выше 8% уже выглядят подозрительно.