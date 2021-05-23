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23.05.2021 12:31
Рубрика: В мире

Новый глава Женералитата пообещал Каталонии шотландский путь

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA Фото: EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA
Фото: EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA

Каталонский парламент выбрал нового главу Женералитата. Согласно договоренностям между Левыми республиканцами Каталонии, коалиции "Вместе за Каталонию" и партией "Кандидатура народного единства", им стал Пере Арагонес. Впервые в истории правительство региона возглавил представитель республиканцев.

Фото: iStock
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Его кандидатуру поддержали 74 депутата, члены тех самых трех партий. 61 парламентарий высказался против. Как отмечает La Vanguardia, Арагонес был утвержден абсолютным большинством голосов. Лучше результат был только у Жорди Пужоля, становившегося главой Женералитата в 1980 и 1984 годах. А Паскуаль Марагаль в 2003 году получил точно такую же поддержку депутатов. Однако в отличие от них Арагонесу понадобилось две попытки, чтобы занять кресло главы правительства.

В марте голосование по его кандидатуре провалилось, из-за споров между "Левыми республиканцами Каталонии" и "Вместе за Каталонию" последняя политическая сила воздержалась при голосовании, и Арагонес получил поддержку всего лишь 42 депутатов. Чтобы эта история не повторилась, республиканцы были вынуждены пойти на значительные уступки, отдав своим соперникам-союзникам ключевые места в правительстве.

Соглашение было заключено всего лишь за неделю до истечения крайнего срока, когда каталонский парламент должен был определиться с кандидатурой главы Женералитата. Если бы этого не произошло к 26 мая, в регионе были бы объявлены новые парламентские выборы. Но компромисс был найден, Арагонес получил необходимую поддержку депутатов и в понедельник официально вступит в должность главы Женералитата.

Арагонес уже пообещал провести экономические реформы, чтобы разрешить кризисы в различных сферах, вызванные пандемией коронавируса. В этом его готовы поддержать и силы, оказавшиеся в оппозиции, в том числе социалисты, правящие в Испании. Однако они категорически выступили против любого процесса, направленного на выход Каталонии из состава пиренейского королевства. А этот пункт является одним из основных в политической программе "Левых республиканцев Каталонии".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Правда, в отличие от "Вместе за Каталонию", они готовы вести диалог с Мадридом. Как заявил Арагонес, он будет следовать по пути, по которому уже прошла Шотландия. В 2014 году там состоялся согласованный с властями Великобритании референдум. И его не смущает, что тогда шотландцы, пусть и с минимальный перевесом, высказались против независимости. Право на самоопределение он считает ключевым в данном вопросе.

Однако есть сомнения, сможет ли он удержать своих партнеров по коалиции от необдуманных шагов. Экс-глава Женералитата и лидер "Вместе за Каталонию" Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, явно не желает уступать место во главе сепаратистского движения.

Его сторонники, согласно договоренностям, займут ключевые места в региональном правительстве. И в случае расхождения мнений по тем или иным вопросам с основной линией Женералитата, как заявили представители этой политической силы, будут руководствоваться собственным представлениями о том, что правильно. В связи с этим эксперты прогнозируют недолгую жизнь новому каталонскому правительству.

К тому же в 2023 году новый глава Женералитата должен подписать с центральным правительством соглашение о проведении нового референдума, в противном случае его союзники потребуют вернуться к прямой конфронтации с государством. И тогда Арагонес сможет остаться у власти, лишь если будет следовать стратегии "Вместе за Каталонию".

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