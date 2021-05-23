Новый глава Женералитата пообещал Каталонии шотландский путь

Каталонский парламент выбрал нового главу Женералитата. Согласно договоренностям между Левыми республиканцами Каталонии, коалиции "Вместе за Каталонию" и партией "Кандидатура народного единства", им стал Пере Арагонес. Впервые в истории правительство региона возглавил представитель республиканцев.

Его кандидатуру поддержали 74 депутата, члены тех самых трех партий. 61 парламентарий высказался против. Как отмечает La Vanguardia, Арагонес был утвержден абсолютным большинством голосов. Лучше результат был только у Жорди Пужоля, становившегося главой Женералитата в 1980 и 1984 годах. А Паскуаль Марагаль в 2003 году получил точно такую же поддержку депутатов. Однако в отличие от них Арагонесу понадобилось две попытки, чтобы занять кресло главы правительства.

В марте голосование по его кандидатуре провалилось, из-за споров между "Левыми республиканцами Каталонии" и "Вместе за Каталонию" последняя политическая сила воздержалась при голосовании, и Арагонес получил поддержку всего лишь 42 депутатов. Чтобы эта история не повторилась, республиканцы были вынуждены пойти на значительные уступки, отдав своим соперникам-союзникам ключевые места в правительстве.

Соглашение было заключено всего лишь за неделю до истечения крайнего срока, когда каталонский парламент должен был определиться с кандидатурой главы Женералитата. Если бы этого не произошло к 26 мая, в регионе были бы объявлены новые парламентские выборы. Но компромисс был найден, Арагонес получил необходимую поддержку депутатов и в понедельник официально вступит в должность главы Женералитата.

Арагонес уже пообещал провести экономические реформы, чтобы разрешить кризисы в различных сферах, вызванные пандемией коронавируса. В этом его готовы поддержать и силы, оказавшиеся в оппозиции, в том числе социалисты, правящие в Испании. Однако они категорически выступили против любого процесса, направленного на выход Каталонии из состава пиренейского королевства. А этот пункт является одним из основных в политической программе "Левых республиканцев Каталонии".

Правда, в отличие от "Вместе за Каталонию", они готовы вести диалог с Мадридом. Как заявил Арагонес, он будет следовать по пути, по которому уже прошла Шотландия. В 2014 году там состоялся согласованный с властями Великобритании референдум. И его не смущает, что тогда шотландцы, пусть и с минимальный перевесом, высказались против независимости. Право на самоопределение он считает ключевым в данном вопросе.

Однако есть сомнения, сможет ли он удержать своих партнеров по коалиции от необдуманных шагов. Экс-глава Женералитата и лидер "Вместе за Каталонию" Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, явно не желает уступать место во главе сепаратистского движения.

Его сторонники, согласно договоренностям, займут ключевые места в региональном правительстве. И в случае расхождения мнений по тем или иным вопросам с основной линией Женералитата, как заявили представители этой политической силы, будут руководствоваться собственным представлениями о том, что правильно. В связи с этим эксперты прогнозируют недолгую жизнь новому каталонскому правительству.

К тому же в 2023 году новый глава Женералитата должен подписать с центральным правительством соглашение о проведении нового референдума, в противном случае его союзники потребуют вернуться к прямой конфронтации с государством. И тогда Арагонес сможет остаться у власти, лишь если будет следовать стратегии "Вместе за Каталонию".