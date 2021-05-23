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23.05.2021 14:36
Рубрика: Общество

Опрос: Половина российских школьников копит деньги для финансовой подушки

Текст: Ксения Колесникова

По данным исследования одной из образовательных компаний, почти половина российских школьников (49%) откладывает до 500 рублей в месяц.

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Чаще всего школьники копят деньги для того, чтобы создать финансовую подушку. 19% - откладывают на гаджеты и электронику. 16% - на курсы и дополнительное образование, 10% - на брендовую обувь и одежду. На путешествия без родителей - еще 7%.

Накапливать от 500 до тысячи рублей в месяц получается у 29% ребят, от тысячи до трех - у 13%. Более трех тысяч рублей каждый месяц откладывают в сбережения только 9% учеников 7-11-х классов, сообщает ТАСС. В опросе приняли участие более тысячи человек.

- Современные школьники - осознанные в финансовом плане молодые люди. Планировать бюджет на 2-3 месяца вперед нелегко и взрослому, в то время как дети с каждым днем совершенствуются в финансовой грамотности, - говорит руководитель образовательной компании - резидента "Сколково" Андрей Илингин. - Уверен, что включение финансовых дисциплин в школьную программу оказывает крайне положительный эффект. И скоро уже не 25% школ страны, а каждая школа будет обучать детей заботе о своем финансовом будущем.

Напомним, ранее глава ФНС Даниил Егоров на просветительском марафоне "Новое знание" сообщил, что ведомство разрабатывает учебник по налогам для школьников. Пособие ориентировано на определившихся с направлением обучения учеников старших классов - с 10-го по 11-й.

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