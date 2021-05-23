Песков назвал условие обсуждения Крыма на встрече Путина с Зеленским

Президент России готов обсуждать с президентом Украины Крым, но только в контексте приграничного сотрудничества, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Тупиковые ситуации: наши украинские визави, к примеру… говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов", - сказал Песков.

"Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"В Конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации", - напомнил он.

Так что до встречи лидеров предстоит еще много поработать, продолжить обмен мнениями.

"Посмотрим, что из этого получится", - заключил Песков.