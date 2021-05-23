Песков рассказал о цели переговоров Путина и Байдена

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена важны для того, чтобы вывести отношения двух стран из "нынешнего печального положения". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Что касается стратегической стабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров", - также сказал он.

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться на самых разных уровнях.

Песков также подчеркнул, что выбор города, где могла бы пройти встреча президентов РФ и США, - это скорее техническое решение, главное - факт самой встречи. И как только Путин примет решение, общественность будет проинформирована.