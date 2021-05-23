Пять человек погибли при извержении вулкана в Демократической республике Конго

Во время извержения одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго, которое началось в Демократической республике Конго в субботу и прекратилось к воскресенью, погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного губернатора провинции Северное Киву Констана Ндиму, который рассказал о плачевной ситуации местному изданию Actualite.

Причем люди погибли не из-за самого извержения, но в дорожно-транспортном происшествии во время экстренной эвакуации. Она сопровождалась разграблением магазинов, стрельбой, побегами заключенных из местных тюрем и массовым исходом населения - около 7 тысяч человек - в соседнюю Руанду. При этом до города Гома с полуторамиллионным населением поток лавы не дошел, остановившись от него в 17 километрах (и в 50 метрах от аэропорта). Однако его пригороды на склоне вулкана серьезно пострадали. Одновременно в провинции Северное Киву был введен чрезвычайный режим из-за активизации местных боевиков-исламистов.