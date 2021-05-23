Пока американские политики не могут договориться о том, как доработать систему безопасности здания конгресса США, число желающих охранять его стремительно тает. За последние четыре месяца после беспорядков 6 января уволились более 70 служащих полицейского ведомства, отвечающего за безопасность комплекса зданий конгресса и их окрестностей на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Как прогнозирует газета Politico, на восстановление этой кадровой пробоины уйдут годы, а пока оставшимся сотрудникам приходится работать сверхурочно. При этом глава трудового комитета полицейских при Капитолии Гус Папатанасио признается, что трудность сейчас "даже не в найме и обучении новых кадров, а в том, чтобы прекратить их дальнейшее бегство". Служба в полиции Капитолия некогда считалась делом престижным, но после событий 6 января ее сотрудники деморализованы. Глава полиции Капитолия подал в отставку, восьмерых офицеров отстранили от работы, около 30 служащих попали под следствие. Упадок морали усугубило нападение на периметр Капитолия в апреле, в результате которого погиб один из постовых. Перспектива постоянной переработки на протяжении неопределенно долгого времени тоже пугает многих. Кроме того, действия полицейских стали предметом политизированных разборок. Это, к слову, происходит с правоохранителями по всей стране, которые все чаще становятся заложниками политики и активизма, из-за чего репутация службы падает, а пресса сообщала о массовых увольнениях в полицейских департаментах. Поэтому, отмечает Папатанасио, немало остающихся сотрудников рассматривают возможность увольнения. Наконец, есть много служащих старшего возраста, которые в ближайшие годы выйдут на пенсию и, соответственно, им также требуется замена.

Тем временем с понедельника из Вашингтона выведут подразделения Национальной гвардии, которые с январских беспорядков охраняли Капитолий и центральные улицы.

Крупные бреши в системе безопасности здания конгресса, являющегося одним из символов Вашингтона, стали очевидны в свете потрясших Америку событий 6 января. Хотя о планируемых массовых акциях протеста у Капитолия в тот день было известно заранее, силы полиции численно и тактически оказались не готовы дать отпор толпе. Участники акции ворвалась в здание, где находились вице-президент США и конгрессмены, и на несколько часов прервали церемонию сертификации итогов президентских выборов.

Теперь власти ломают голову над тем, как не допустить повторения событий, из-за которых их страна, выражаясь терминологией самих американцев, выглядела "банановой республикой". Ведь в последние годы в разделенной пополам Америке массовые протесты и погромы становятся чуть ли не нормой. Но даже такая, казалось бы, отвечающая интересам всех политических сил задача стала заложником межпартийных разборок. С подачи конгрессменов-демократов палата представителей США на минувшей неделе одобрила законопроект, по которому на укрепление мер безопасности вокруг Капитолия предлагается выделить в общей сложности до 1,9 миллиарда долларов. Из них 250 миллионов - на защитные инженерные сооружения, 162 миллиона - на укрепление дверных и оконных проемов, 44 миллиона - на нужды полиции, включая найм персонала, бонусы за переработку и снаряжение. Кроме того, предлагается на основе подразделений Национальной гвардии сформировать из военных силы быстрого реагирования для Капитолия.

Из-за постоянной политизации страдает имидж полицейской службы в США. Теперь массово уходят даже из некогда престижной полиции Капитолия

Но положения законопроекта вызвали споры даже в рядах самой Демократической партии, прогрессивное крыло которой выступило против. С одной стороны, именно демократы потребовали укрепить полицию Капитолия, жестко критикуя ее за слишком мягкие действия против протрамповской толпы 6 января по сравнению с тем, как полицейские в некоторых штатах в прошлом году разгоняли погромщиков движения BLM. С другой - под влиянием прошлогодних акций прогрессивные демократы выступают за урезание финансирования полицейских департаментов по всей стране. В результате законопроект прошел с перевесом всего в 1 голос (213 "за", 212 "против"), а его участь в сенате, где необходимо поддержка 60 из 100 законодателей, под большим вопросом. Ведь большинство конгрессменов-республиканцев называют предложенные меры "чрезмерной реакцией" на события у Капитолия.

И дело здесь не в халатном отношении к безопасности здания, в котором они работают, а в том, что демократы не оставляют попыток использовать беспорядки 6 января в политических целях. В частности, они параллельно пытаются провести через конгресс документ, подразумевающий создание специальной комиссии для расследования тех событий, аналогичный тому, что был создан после террористических атак 11 сентября 2001 года. На минувшей неделе документ одобрило демократическое большинство в палате представителей, но в сенате его не ждут с распростертыми руками. У многих республиканцев не вызывает сомнений, что такая комиссия будет не сколько вести следствие, которым и так уже занимается несколько федеральных ведомств, сколько станет очередным политическим оружием против экс-президента Дональда Трампа, чьи сторонники в тот день ворвались в Капитолий. И хотя Трамп уже сложил полномочия, его новая публичная порка может ударить по Республиканской партии и грозить ей потерями на промежуточных выборах в 2022 году, ведь экс-президент остается популярным среди консервативных американцев.

Между тем

Продажи огнестрельного оружия в США вновь ставят рекорды и сулят хорошие прибыли оружейным магазинам. За первые четыре месяца 2021 года число проверок в ФБР, которые проводятся при покупке оружия, выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом.

Телеканал CBS называет несколько причин такого тренда. Во-первых, за последние недели в стране произошло более дюжины резонансных массовых убийств с применением огнестрела. Это всегда вызывает у американцев всплеск желания самостоятельно защитить себя и близких. Кроме того, многие боятся повторения прошлогодних массовых погромов. Во-вторых, запасаются впрок даже те, кому оружие сейчас не нужно, на случай возможного закручивания гаек пришедшими к власти демократами во главе с Джозефом Байденом, которые выступают за ужесточение правил оборота оружия.

Впрочем, из-за ожесточенного сопротивления оружейного лобби и консервативных американцев предыдущей демократической администрации Барака Обамы, несмотря на решительные политические заявления, так и не удалось сколь-нибудь существенно ограничить оборот оружия. Зато стволов на руках у американцев все больше, ведь одни только заявления каждый раз подхлестывают продажи огнестрела.