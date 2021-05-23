Президент поручил провести учет находящихся в России детей иностранных граждан и доложить до 1 сентября. Такое указание Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. Речь идет как о детсадовцах, так и о школьниках. Также необходимо проверить реализацию прав на образование детей иностранцев - то есть ходят ли они в школу, детсад. Ежегодно надо собирать статистику. В том числе об их численности, распределении по регионам, возрасте.

Еще президент указал определить подходы к соотношению числа учащихся вместе граждан России и иностранцев, оптимальному для адаптации последних и обеспечивающему эффективную учебу в целом. Срок исполнения - 1 марта 2022 года. При комплектовании групп и классов в детсадах и школах нужно будет учитывать такое соотношение. Кстати, по оценке министерства просвещения, в школах учатся 140 тысяч детей мигрантов.

Предстоит ввести в школах систему выявления особых образовательных потребностей иностранных учеников, в том числе оценки уровня владения русским языком и необходимого сопровождения обучения и адаптации. Доклад надо представить до начала учебного года, затем - ежегодно, до 1 марта.

Напомним, на заседании Совета президент заявил, что в ряде европейских стран и в США, "когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают". И образуются школы, в которых фактически полностью учатся только такие дети. Это большая проблема, сказал он и предостерег: в России такого нельзя допустить. "У меня сейчас нет готовых рецептов, - продолжил Путин. - Но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой - к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей". "И для них это будет на пользу, и, соответственно, не будет задевать наши семьи, не будет создавать проблем для образовательных учреждений", - заметил он. За этим нужно наблюдать, особенно в городах-миллионниках и в отдельных национальных республиках, считает президент.

В ряде европейских стран и в США, "когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают"

Кроме того, Путин поручил МВД до ноября проверить ситуацию с продлением срока временного пребывания в России несовершеннолетних иностранцев и устранить недостатки. А если нужно - представить предложения по поправкам в законодательство. Сейчас получается, что у родителей есть основания для продления срока временного пребывания, например, в связи с получением патента, а у детей - нет. Причем проблема касается не только прибывших из-за границы, но и рожденных в России. В итоге на ребятишек распространяется общее условие о сроке временного пребывания и возникает вопрос их законного нахождения в стране.

- Мы принимаем детей мигрантов в российские школы на общих основаниях. Открываем в регионах, где вопрос адаптации стоит особенно остро, центры открытого образования и обучения русскому языку, - подчеркнул на заседании министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Готовится комплексная система оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Она будет не только выявлять уровень владения ребенка русским языком, она позволит сформировать для него образовательную траекторию, программу психолого-педагогического сопровождения. Будем апробировать систему в пилотном режиме в начале следующего учебного года. Еще мы разработали курсы для педагогов и для классных руководителей, чтобы те знали тонкости, умели работать с такими детьми.

Компетентно

Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор школы N 109:

- Мы уже пятнадцать лет занимаемся адаптацией детей мигрантов. Это не новость. И для крупных городов оптимальный вариант, когда такой ребенок приходит к нам еще в 4 года - в дошкольное подразделение крупной школы. Проще говоря, детский сад, - затем переходит в первый класс этой же школы. И поскольку у детей прекрасный фонематический слух, они очень быстро входят в новую для них языковую среду. Это первое.

А второе - мы несколько лет назад разработали и уже начали внедрять профстандарт педагога: сегодня его нужно учить совершенно новым компетенциям. В том числе преподаванию русского как иностранного. Что особенно важно, учить этой компетенции нужно не только учителей-словесников, но и педагогов начальной школы, воспитателей детских садов. И ни в коем случае нельзя создавать отдельные классы в школах для детей мигрантов и какие-то образовательные гетто - это было бы огромной ошибкой.