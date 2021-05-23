Ситуация с ценами на продукты обостряется, действовать нужно оперативно, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в пятницу в формате видеоконференции.

В саммите приняли участие президент России Владимир Путин, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев и главы государств - наблюдателей: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. В Гаване было раннее утро, но это не помешало кубинскому лидеру выйти на связь.

"Накопилось действительно много вопросов, по которым нужно принять решения", - заявил президент России и начал с коронавируса. Напомнив про три эффективные и безопасные отечественные вакцины, он заметил, что скоро выпустят и четвертую - "Спутник Лайт". Вакцинация в стране идет активно, выпуск "Спутника V" успешно локализован в Казахстане и в Беларуси. "Россия - единственная страна, которая передает технологии по вакцинам. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии", - сообщил Путин.

Настало время заняться сотрудничеством в сфере лекарственной безопасности. До конца года эксперты ЕАЭС должны подготовить план мероприятий по обеспечению стратегически значимыми препаратами для лечения опасных заболеваний. Речь об организации производства эффективных и доступных лекарств. Путин напомнил про совместный проект по созданию цифровой платформы "Путешествую без COVID-19", который должен облегчить взаимные поездки, и заверил, что Россия стремится максимально улучшить условия для прибывающих на работу иностранцев, в первую очередь из ЕАЭС. Скоро заработает интернет-система "Работа без границ" и мобильное приложение, позволяющие оформлять документы для трудоустройства онлайн.

Лидеры приняли основные ориентиры макроэкономической политики на 2021-2022 годы. Внимания требуют вопросы укрепления единого общего рынка - устранения ненужных барьеров и ограничений. Хотя даже несмотря на вызванные пандемией трудности, товарооборот между странами ЕАЭС в январе-марте увеличился на 17 процентов. "Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты", - отметил Путин. "Не так давно Евразийская комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара. Столь же оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется", - считает он.

Активизировать нужно и совместную работу по борьбе с изменением климата. Но, конечно, нельзя допустить, чтобы тема "зеленых технологий" использовалась как еще один инструмент ограничений в экономике, сказал президент РФ и предложил создать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив.

Россия - за увеличение числа преференциальных договоров с торговыми партнерами. Они подписаны с Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром. Важно активизировать переговоры с Израилем и Египтом, скорее начать их с Индией, изучить вопрос о целесообразности заключения соглашений о свободной торговле с Индонезией и Монголией, считает президент РФ.

Другие лидеры также говорили о снятии барьеров и новых проектах. Наболевшей проблемой Токаев назвал барьеры во взаимной торговле, которые "не уйдут сами по себе". Он предложил подумать о создании национальных систем их мониторинга. Тему поддержал и Пашинян. Еще он предложил разработать механизмы финансирования интеграционных проектов, в том числе через создание специнвестфондов. А Жапаров предложил Союзу стать "мостом в направлениях восток-запад и север-юг" и призвал активизировать значимые проекты, способные стать символами евразийской интеграции.

Россия - единственная страна, которая передает технологии по вакцинам

Лукашенко заявил, что "коллективный Запад" не заинтересован в укреплении ЕАЭС и усилении нового конкурента на мировом рынке, и призвал продумать меры реагирования. "У нас есть все, чтобы противостоять современным вызовам", - уверен он. Белорусский лидер предложил возобновить свободное передвижение граждан на пространстве Союза. "Почему мы сейчас не действуем, как ЕС? Он практически открылся для тех стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся?" - спросил он. Также Лукашенко убежден, что пришло время принятия решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами.

Следующий саммит запланирован на октябрь в Минске. Лидеры надеются, что вакцинация и другие меры позволят в ближайшее время нормализовать эпидобстановку.