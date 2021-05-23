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23.05.2021 22:53
Рубрика: Власть

Лайк депутату

Два миллиона москвичей могут проголосовать онлайн
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8462)
Москва готовится к электронному голосованию на выборах 19 сентября. По прогнозам главы Общественного штаба по контролю за голосованием Алексея Венедиктова, онлайн-вариант могут выбрать до 2 млн избирателей. Напомним, что в Москве 19 сентября пройдут не только выборы в федеральный парламент. Также будут определены обладатели двух мандатов гордумы и муниципальные депутаты в районе Щукино.

На днях Мосгордума приняла изменения в городское выборное законодательство, которые подводят нормативную базу и под онлайн-голосование, и под электронный сбор подписей для кандидатов. Теперь МГИК, согласно федеральным законам, должен представить предложения по организации электронного голосования в ЦИК не позднее чем за 75 дней до дня выборов. А Центризбирком должен принять окончательное решение за 60 дней до голосования.

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Уже сейчас у политиков появились вопросы по процедуре. Общественный штаб собрал разработчиков системы и представителей разных партий в бизнес-центре "Красная роза", где во время голосования по Конституции базировался общественный штаб. "Я работал наблюдателем много лет, - рассказывает депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов. - Когда ты находишься на участке, ты видишь процесс "от и до". Как избиратели предъявляют паспорта, как получают бюллетени. То есть при желании все можно проконтролировать. А как это возможно при электронном голосовании?". Сомнения возникают как раз из-за того, что E-выборы не "физический" процесс, а виртуальный, подчеркнул один из создателей системы, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Когда-то голосовали черными и белыми камнями, потом перешли на "бумагу", теперь очередь за электронными системами. В Е-штабе, сказал Артем Костырко, наблюдать за голосованием можно ровно так же, как и на обычном избирательном участке..

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