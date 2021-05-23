Евгений Нифантьев и Тутта Ларсен поделились опытом с многодетными родителями

В Южном округе Москвы на крыше торгового центра прошел "Мама Форум" для многодетных семей. В уютном пространстве под открытым небом наградили победителей прошедших накануне соревнований "Мама, Папа, я - спортивная семья". Участники форума также пообщались на тему воспитания детей с известной теле- и радиоведущей и многодетной мамой Туттой Ларсен.

"Мы организовали это событие, чтобы познакомить и подружить многодетных родителей. Важно создавать условия для того, чтобы они могли вместе отдыхать, заниматься спортом и обмениваться опытом в воспитании детей. Например, сегодня они получили ценные практические советы от Тутты Ларсен, которая открыла для себя, а потом и для тысяч мам и пап "осознанное родительство". В начале мая у меня родился третий ребенок, и теперь я официально считаюсь многодетным отцом", - отметил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

Он сказал, что одна из важнейших задач подобных мероприятий - помочь семьям найти новые форматы для общения, чтобы мамы и папы смогли оторвать детей от соцсетей, показывая им пример активного и интересного досуга.

"Наши дети должны жить яркой спортивной и творческой жизнью, больше времени проводить на свежем воздухе, а если еще и со своей семьей, то это вдвойне здорово. В городе должна быть создана вся инфраструктура для их досуга и развития - доступные творческие кружки, спортивные секции и т.п. Это мы обсудили сегодня с гостями форума", - добавил Нифантьев.

Тутта Ларсен отметила важность просветительской работы с родителями, которые обязаны познакомить их с реальным миром.

"Наши дети сегодня очень сильно заняты - у них колоссальные нагрузки и не всегда хватает времени даже просто выйти во двор и пообщаться друг с другом, поучиться представлять себя в обществе, выстраивать какую-то совместную деятельность без модерации взрослых. Психологи говорят, что это крайне необходимо для развития ребенка. Помимо этого, очень важно серьезнее отнестись к цифровой среде, в которой обитают наши дети, потому что сначала родители сами оставляют ребенка наедине с гаджетами и ресурсами, которые не соответствуют возрастной категории, а потом жалуются на то, что не могут оторвать от них ребенка", - поделилась Тутта Ларсен.

По ее словам, важно начинать именно с родителей, которые должны взять на себя ответственность, чтобы фокус интересов их детей был направлен на кружки, на общение, то есть на реальность, а не виртуальность.

"И важно начинать с первых лет жизни ребенка. Откуда у него в руках появляется планшет? Его дают родители, которые думают, что безопасность в интернете ограничивается антивирусной программой, которую они поставили. Нет, этого недостаточно. Нужно заниматься цифровой гигиеной. Ребенок должен быть защищен от вредоносного контента", - добавила она.