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23.05.2021 20:44
Рубрика: Общество

Я учусь у своих пациентов

Знакомьтесь, Анна Пилипчак - лучшая медсестра столицы
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8462)
Рядом с московским врачом должна быть московская медсестра. Конечно, речь не о штампе места регистрации в паспорте. Московский врач - это статус, получить который можно, лишь сдав очень серьезный экзамен. А в ближайшее время в столице, как пообещал мэр Сергей Собянин, появится и статус "Московская медсестра". И это правильно, убеждена Анна Пилипчак, медицинская сестра Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова.
Анна Пилипчак: Медсестра оказывает не только медпомощь, но и психологическую поддержку. Фото: Аркадий Колыбалов Анна Пилипчак: Медсестра оказывает не только медпомощь, но и психологическую поддержку. Фото: Аркадий Колыбалов
Анна Пилипчак: Медсестра оказывает не только медпомощь, но и психологическую поддержку. Фото: Аркадий Колыбалов

"Я обязательно буду сдавать экзамен, чтобы получить его", - сказала она корреспонденту "РГ". Но одно испытание, не менее сложное, Анна недавно уже выдержала - она стала победительницей конкурса профессионального мастерства среди медицинских сестер города. Итак, познакомимся: Анна Пилипчак - лучшая медицинская сестра Москвы.

Анна, в столице 50 тысяч медицинских сестер, и вот вы признаны самой лучшей из всех. Это стало неожиданностью для вас?

Анна Пилипчак: Пожалуй, да. Но признаюсь: мне очень хотелось победить! Поэтому к конкурсу готовилась основательно. Освежила все, чему раньше учили. Сложностью ответить на 100 вопросов по всей сестринской деятельности для меня не стало. Еще проще оказалась задача продемонстрировать три манипуляции, которыми обязана владеть медсестра. Первая - наложить повязку-чепец пациенту после операции на голову. Вторая - приложить пузырь со льдом. Третья - показать свое умение сердечно-легочной реанимации. Пожалуй, самое важное умение, которым должны безупречно владеть все медики без исключения. Тем более я, человек, который работает в таком сложном подразделении нашего центра, как отделение опухолей головы и шеи.

Вам 35 лет, и уже такой большой стаж практической работы - более 17 лет. Почему вы стали именно медсестрой?

Анна Пилипчак: Я с детства восхищалась работой медиков. Считаю, что у них благородная профессия, нужная во все времена. О другой сфере никогда даже не думала. Медсестра же, на мой взгляд, ближе всех находится к пациенту. Проходит вместе с ним весь путь от начала заболевания и до выздоровления. Оказывает не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку. Здесь тоже можно достичь своих высот, но для этого нужны не только знания, но и душевные качества, милосердие. Надо любить людей, одинаково относиться к ним независимо от их возраста, социального положения, национальности, вероисповедания.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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С опухолью головы, да еще злокачественной, пациенты поступают к вам, наверное, в полном шоке?

Анна Пилипчак: Да, но в том и состоит моя работа, чтобы страх у них прошел как можно быстрее, а на смену пришли ощущение покоя и комфорта. Уверенность, чтобы человек ни капли не сомневался в том, что он попал в надежные руки и ему окажут качественную, профессиональную помощь.

А это так?

Анна Пилипчак: Конечно! Наш центр принимает самых тяжелых больных. Эти люди, конечно же, требуют к себе очень большого внимания. Да и не только они, но их родственники. Убедить, что все будет хорошо, - только первый шаг. Дело в том, что качество жизни наших пациентов в процессе лечения очень сильно меняется. Например, после операции кто-то из них не может нормально дышать, и ему устанавливают трахеостому. С ней нужно какое-то время прожить, например, до следующей операции. Пациент в этот период находится дома, и близкие должны научиться обращаться с трахеостомой, а научить их этому должна я. Забота медсестры состоит и в том, чтобы семья пациента освоила, что у него теперь совсем другой режим питания. Пища требуется мягкая, жидкая, да и ее он самостоятельно часто принимать не может, а только через зонд. За зондом тоже надо уметь ухаживать.

То есть работа медсестры - это не просто ловко ставить уколы и вовремя давать таблетки по назначению врача, как представляется большинству людей?

Анна Пилипчак: Конечно же, это весьма упрощенное представление. Тем более что на нашей работе, как и на всей медицине, сказывается появление современных технологий и оборудования. Простой пример. Семнадцать лет назад, когда я только пришла на работу, анализ крови брали шприцем с толстой иглой в стеклянную пробирку. Сейчас пробирка пластиковая, вакуумная с тоненькими иглами.

Моя работа состоит в том, чтобы человек ни на минуту не сомневался, что он попал в надежные руки и ему окажут качественную профессиональную помощь 

Кровь в нее взять значительно легче и безболезненнее для пациента. К тому же, даже если такую пробирку уронишь, она не разобьется и кровь не прольется. Это безопасно и для больного, и для медсестры. Облегчили нашу работу и электронные тонометры, термометры, масса дезинфицирующих растворов, одноразовые шприцы, благодаря появлению которых шприцы не надо кипятить. В отделениях реанимации установлены мониторы, с помощью которых медсестра на своем посту каждую минуту видит, как чувствуют себя пациенты.

А вы сами учитесь чему-то у пациентов?

Анна Пилипчак: Безусловно. Прежде всего стойкости и желанию жить в самых трудных ситуациях. Такой пример мне подала одна молодая девушка с серьезным заболеванием. В детстве у нее была саркома, и ей ампутировали ногу. Уже у взрослой обнаружился рак молочной железы. Во время лечения у нас она покорила меня своей жизнерадостностью и готовностью все выдержать и выздороветь. Так и случилось. Женщина поправилась, у нее прекрасная семья, дети.

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на вашу работу?

Анна Пилипчак: Онкологических больных меньше не стало, помощь им мы как оказывали, так продолжали оказывать и в течение всего ковидного года. Центру же пришлось принять допмеры для того, чтобы в стационар не попали инфицированные пациенты и не заразили тех, кто уже проходит лечение.

Этого нельзя было ни в коем случае допустить, чтобы не подорвать иммунитет и без того тяжелобольных людей. У нас были обустроены обсервации, куда сначала поступали все новые пациенты. Их там тщательно обследовали и переводили в специализированные отделения лишь после того, как был получен отрицательный результат на COVID-19.

Вам удалось уберечься от коварного вируса?

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Анна Пилипчак: К счастью, да. А сейчас я сделала прививку, чтобы быть более уверенной в безопасности и своих пациентов, и родных.

Сергей Собянин недавно объявил, что в Москве скоро будет введен статус "Московская медсестра". Присваивать его будут после сдачи экзамена, и сдавшие получат прибавку к зарплате - 7,5 тысячи рублей в месяц. Как вам эта идея?

Анна Пилипчак: Очень хорошая новость и отличная возможность проверить свое мастерство, получить признание коллег и пациентов. Я считаю, что рядом с "Московским врачом" должна быть соответствующая его статусу медсестра.

Директор вашего центра Игорь Евгеньевич Хатьков недавно стал членом Американской ассоциации хирургов. Это признание на международном уровне. А вам хотелось бы помериться силами, опытом с медицинскими сестрами, скажем, Нью-Йорка, Парижа, Лондона?

Анна Пилипчак: Это было бы очень интересно. К нам в центр приезжает за опытом много иностранных врачей. Я бы тоже с удовольствием посмотрела, как работают за рубежом мои коллеги.

PS

Союз журналистов и медиков

Обозреватель "РГ" Ирина Краснопольская вручила Александру Гинцбургу диплом Союза журналистов. Фото: Ядвига Юферова

В столице отметили свой профессиональный праздник журналисты. Он прошел с опозданием на четыре месяца - по календарю День рождения российской печати приходится на 13 января. Поправки внесла пандемия коронавируса. Настоящими героями вечера стали врачи, спасшие в это время тысячи жизней. Рядом с ними в "красных зонах" были и журналисты. С учетом этого аббревиатуру МСЖ - Московский союз журналистов - в тот вечер можно было расшифровать как "Союз журналистов и медиков". От имени СМИ вместе с председателем Московского отделения Союза журналистов и главным редактором газеты "Московский комсомолец" Павлом Гусевым награды им вручала прославленный журналист, обозреватель "РГ" Ирина Григорьевна Краснопольская. Фактически почти все они были героями ее полосы "Медицина", которая по пятницам выходит в "Российской газете".

В номинации "Верные клятве Гиппократа" дипломами Союза журналистов награждены Александр Гинцбург - директор Центра имени Гамалеи, где создана первая в мире вакцина от COVID-19, главврачи больниц N 15- Валерий Вечорко, N 52- Марьяна Лысенко, военного госпиталя имени Бурденко Сергей Чернов, московской скорой помощи Николай Плавунов и другие.

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