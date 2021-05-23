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23.05.2021 14:10
Рубрика: Культура

Певцы из шести стран приехали в Козельск на 11-й конкурс "Оптинская весна"

Текст: Иван Егоров (Козельск)

В Козельске в воскресенье начался 11-й международный конкурс славянской народной песни "Оптинская весна". Этот фестиваль уже давно стал не только ярким и самобытным песенным брендом Козельска и Калужской области, но и всего славянского мира.

Фото: Пресс-служба Самарского театра оперы и балета
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В Козельск, в котором расположен знаменитый монастырь "Оптина пустынь", каждый год приезжают самые талантливые молодые исполнители народной духовной славянской музыки. Выступление проходит по трем возрастным группам - в младшую входят юные певцы от 14 до 17 лет. В среднюю до - 23 лет, и в старшую те, кому уже исполнилось 23 и старше.

В этом году в финал вышли 14 исполнителей из России, Беларуси, Украины, Сербии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. Бессменный председатель жюри конкурса - певица Ольга Кормухина. Она не только судит молодых конкурсантов, но и сама радует козельчан своими песнями. Кстати, оба ведущих "Оптинской весны" - заслуженная артистка России Екатерина Гусева и актер Павел Сборщиков тоже не отстают от конкурсантов, исполняя народные песни.

К сожалению, в прошлом году из-за пандемии конкурс не состоялся. В этом году выступление финалистов и концерт известных артистов и групп, в силу ограничений тоже проходят почти без зрителей. Зато каждый желающий, в том числе читатели "РГ", может насладиться этим настоящим праздником песни в исполнении уникальных исполнителей в прямом эфире в интернете.

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